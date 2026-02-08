Economía

Compre vivienda usada fácil: Bancolombia lanzó alternativa y no son remates

Tenga en cuenta los pasos que debe seguir.

Redacción Semana
8 de febrero de 2026, 8:23 p. m.
Bancolombia otorga posibilidades a las personas para adquirir vivienda propia
Bancolombia otorga posibilidades a las personas para adquirir vivienda propia Foto: Montaje de El País / Fotos: Getty Images

Uno de los sueños de millones de colombianos es poder acceder a la compra de vivienda propia, ya sea nueva o usada. Aunque muchos lo ven como una oportunidad para tener un techo propio y brindar mayor seguridad a sus familias, otros lo consideran un negocio que podría generar buena rentabilidad en el futuro, ya sea mediante el arriendo o la reventa a un precio superior.

Sin embargo, no es un secreto que cada vez resulta más difícil adquirir vivienda, debido a diversos factores que complican el proceso para muchos. Uno de los obstáculos fue la interrupción del programa de subsidios estatales Mi Casa Ya, que afectó a miles de compradores. Otro problema actual es la elevada tasa de interés, tras el reciente ajuste del Banco de la República.

Pese a las dificultades recientes que ha vivido el sector vivienda, la compra de inmuebles nuevos y usados sigue siendo rentable.
Bancolombia otorga posibilidades a las personas para adquirir vivienda propia. Foto: Guillermo Torres

Existen diversas alternativas para cumplir este sueño sin tantas complicaciones. Una de ellas es el portal Tu360Inmobiliario, perteneciente a Bancolombia, que permite acceder a propiedades tanto de personas naturales como de la misma entidad bancaria.

En el portal, encontrará inmuebles usados ofrecidos por personas naturales, así como activos inmobiliarios propiedad de Bancolombia. Estos procesos se realizan mediante venta directa y no constituyen un remate judicial.

Fondo Nacional del Ahorro elimina cuota inicial para comprar vivienda: ahora financiará el 100%
Bancolombia anunció reducción en tasas para viviendas VIS y No VIS
Bancolombia otorga posibilidades a las personas para adquirir vivienda propia. Foto: Fotomontaje Semana: Getty Images

El banco tiene un portafolio amplio en el que se incluyen apartamentos, casas, oficinas, bodegas, locales comerciales y lotes ubicados en diferentes regiones del país.

Para acceder a estos inmuebles debe hacer lo siguiente:

  • Lo primero que debe hacer es ingresar al portal oficial https://www.bancolombia.com/personas/usados-bancolombia, en donde encontrará el inventario del banco, las condiciones de venta y más información.
  • Allí encontrará varias opciones. Elija la que mejor se ajuste.
  • Finalmente tendrá que enviar un correo electrónico con sus datos y los códigos de los inmuebles de interés.
  • Tenga en cuenta que un comercializador autorizado se comunicará con usted para coordinar visitas, verificar el estado del inmueble, entre otros aspectos.
Comprar casa sin ahorro previo: qué tasas y reglas aplican en los nuevos créditos de vivienda

Bancolombia otorga posibilidades a las personas para adquirir vivienda propia.

