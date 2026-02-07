Fondo Nacional del Ahorro elimina cuota inicial para comprar vivienda: ahora financiará el 100%

El Fondo Nacional del Ahorro es una de las entidades del Gobierno más importantes en temas de financiación, dado que ayuda a los colombianos a acceder a vivienda propia mediante créditos hipotecarios. El fondo utiliza las cesantías y el ahorro voluntario para crear un escenario acorde para acceder a este tipo de créditos.

La entidad tiene un sistema de puntaje crediticio especial, que permite a personas con ingresos no fijos acceder a créditos. Recientemente se dio una movida en las líneas de crédito de la entidad, que permitirá a más personas acceder a este tipo de financiación.

Esta es la nueva alternativa que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro Foto: Nicolas Linares

A través de un comunicado, la entidad aseguró que la nueva alternativa está enfocada en los hogares que hoy pagan arriendo o cuentan con capacidad de asumir una cuota mensual. Ahora podrán hacerlo sin necesidad de tener una cuota inicial, siempre que cumplan con los criterios de capacidad de pago y hábitos de ahorro.

¿Qué significa la nueva medida de financiar el 100% de una vivienda?

El FNA detalla que ahora financiará la totalidad del valor del inmueble, permitiendo que miles de familias accedan a vivienda sin pago inicial, siempre bajo criterios responsables de evaluación financiera.

El beneficio aplicará tanto para vivienda nueva como usada, siempre que se trate de la primera vivienda del afiliado.

Al respecto, la presidente del FNA, Laura Roa Zeidan, aseguró que “durante años la principal barrera para tener vivienda propia fue reunir el dinero de la cuota inicial. Hoy, con el Fondo Nacional del Ahorro, esa barrera desaparece: ahora la única barrera es tomar la decisión de afiliarse al FNA y empezar a construir el camino hacia su casa propia”.

Tenga en cuenta en qué fechas podrá acceder a la financiación del 100% de su vivienda. Foto: Corbis via Getty Images

Son dos los caminos que pueden tomar quienes accedan a este beneficio. El primero es a través del ahorro de sus cesantías o el ahorro voluntario que hagan en este fondo. Puede tomar varias medidas para iniciar con la compra de su inmueble. El primero es el traslado de sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro.

El segundo es el Ahorro Voluntario Contractual, un mecanismo flexible que permite desde aportes diarios cercanos a $6.000 hasta un único aporte de hasta $2.112.000, según el plan pactado.

¿Cuándo iniciará el programa?

Respecto a las fechas, el FNA detalla que se iniciará en el segundo semestre del 2026. Los ciudadanos podrán construir su historial de ahorro afiliándose al FNA o trasladando sus cesantías.

Esta es la alternativa atractiva del FNA para no pagar cuota inicial al financiar una vivienda. Foto: iStock

Es importante también que considere que el FNA cuenta con opciones como los créditos conjuntos, que permiten ampliar la capacidad de compra sumando ingresos familiares.