Economía

Fondo Nacional del Ahorro elimina cuota inicial para comprar vivienda: ahora financiará el 100%

Esta es la nueva alternativa que ofrece la entidad para tener casa propia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 3:06 p. m.
Esto es lo que debe saber sobre la nueva modalidad del FNA.
Esto es lo que debe saber sobre la nueva modalidad del FNA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Fondo Nacional del Ahorro es una de las entidades del Gobierno más importantes en temas de financiación, dado que ayuda a los colombianos a acceder a vivienda propia mediante créditos hipotecarios. El fondo utiliza las cesantías y el ahorro voluntario para crear un escenario acorde para acceder a este tipo de créditos.

La entidad tiene un sistema de puntaje crediticio especial, que permite a personas con ingresos no fijos acceder a créditos. Recientemente se dio una movida en las líneas de crédito de la entidad, que permitirá a más personas acceder a este tipo de financiación.

Fondo Nacional del Ahorro
Esta es la nueva alternativa que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro Foto: Nicolas Linares

A través de un comunicado, la entidad aseguró que la nueva alternativa está enfocada en los hogares que hoy pagan arriendo o cuentan con capacidad de asumir una cuota mensual. Ahora podrán hacerlo sin necesidad de tener una cuota inicial, siempre que cumplan con los criterios de capacidad de pago y hábitos de ahorro.

¿Qué significa la nueva medida de financiar el 100% de una vivienda?

El FNA detalla que ahora financiará la totalidad del valor del inmueble, permitiendo que miles de familias accedan a vivienda sin pago inicial, siempre bajo criterios responsables de evaluación financiera.

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: precio de la moneda para este 7 de febrero; así arranca el fin de semana

Macroeconomía

Alza de precios en enero, y vienen más meses duros que golpearán el bolsillo de los colombianos

Macroeconomía

Decretar, decretar... La dura señal que envía el gobierno con esa persistencia. “No tiene apoyo”

Macroeconomía

Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante enero; así rinde el salario en el país

Macroeconomía

El Alacrán, el proyecto de minería de cobre en Córdoba: genera 2.300 empleos en una región con 80% de informalidad laboral

Macroeconomía

Así arrancó la canasta familiar en 2026: el Dane reveló la inflación de enero

Macroeconomía

El euro cierra con alza pronunciada en la tarde del 6 de febrero de 2026

Macroeconomía

Fondo Nacional del Ahorro abre posibilidad de financiar 100 % de las viviendas: así podrá acceder

Consumo inteligente

Cesantías: por medio de estas páginas puede conocer el saldo actualizado

Economía

Gobierno solicitó al FNA transferirle más de medio billón de pesos: hay preocupación y esta es la razón

Comprar casa sin ahorro previo: qué tasas y reglas aplican en los nuevos créditos de vivienda

El beneficio aplicará tanto para vivienda nueva como usada, siempre que se trate de la primera vivienda del afiliado.

Al respecto, la presidente del FNA, Laura Roa Zeidan, aseguró que “durante años la principal barrera para tener vivienda propia fue reunir el dinero de la cuota inicial. Hoy, con el Fondo Nacional del Ahorro, esa barrera desaparece: ahora la única barrera es tomar la decisión de afiliarse al FNA y empezar a construir el camino hacia su casa propia”.

Dos mujeres miran desde una ventana en un complejo de apartamentos - Foto de referencia
Tenga en cuenta en qué fechas podrá acceder a la financiación del 100% de su vivienda. Foto: Corbis via Getty Images

Son dos los caminos que pueden tomar quienes accedan a este beneficio. El primero es a través del ahorro de sus cesantías o el ahorro voluntario que hagan en este fondo. Puede tomar varias medidas para iniciar con la compra de su inmueble. El primero es el traslado de sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro.

El segundo es el Ahorro Voluntario Contractual, un mecanismo flexible que permite desde aportes diarios cercanos a $6.000 hasta un único aporte de hasta $2.112.000, según el plan pactado.

¿Qué es vivienda VIS y cuál es su diferencia con la VIP? Así puede buscar atractivos proyectos

¿Cuándo iniciará el programa?

Respecto a las fechas, el FNA detalla que se iniciará en el segundo semestre del 2026. Los ciudadanos podrán construir su historial de ahorro afiliándose al FNA o trasladando sus cesantías.

La vivienda de interés social mantiene su atractivo para los inversionistas por su alta demanda y los subsidios disponibles, mientras que la de mayor valor se beneficia por las menores tasas de interés.
Esta es la alternativa atractiva del FNA para no pagar cuota inicial al financiar una vivienda. Foto: iStock

Es importante también que considere que el FNA cuenta con opciones como los créditos conjuntos, que permiten ampliar la capacidad de compra sumando ingresos familiares.

Más de Macroeconomía

Construcción de vivienda,construcciones, apartamentos

Fondo Nacional del Ahorro elimina cuota inicial para comprar vivienda: ahora financiará el 100%

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Dólar en casas de cambio: precio de la moneda para este 7 de febrero; así arranca el fin de semana

Los alimentos estuvieron entre los cuatro grupos que más impulsaron los precios al consumidor en el primer mes del año.

Alza de precios en enero, y vienen más meses duros que golpearán el bolsillo de los colombianos

Decretos por todos lados sorprenden a diario a los colombianos, ante la posición que se volvió frecuente: si el Congreso no aprueba, el Gobierno actúa por decreto.

Decretar, decretar... La dura señal que envía el gobierno con esa persistencia. “No tiene apoyo”

Bucaramanga

Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante enero; así rinde el salario en el país

El Alacrán es el proyecto minero de cobre más prometedor para el país.

El Alacrán, el proyecto de minería de cobre en Córdoba: genera 2.300 empleos en una región con 80% de informalidad laboral

Aunque el índice de Precios al Consumidor (IPC) final de 2024 se conocerá en los próximos días, las proyecciones para 2025 apuntan a una inflación por debajo del 4%.

Así arrancó la canasta familiar en 2026: el Dane reveló la inflación de enero

Billetes Euros

El euro cierra con alza pronunciada en la tarde del 6 de febrero de 2026

Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg

Generadoras de energía reaccionan a suspensión de impuesto que venía en decreto de emergencia económica

Estimaciones de Credicorp Capital indican que el precio del dólar debería estar en 4.200 pesos, pero está más alto por la incertidumbre fiscal.

La incertidumbre económica vuelve a dispararse en Colombia al inicio de 2026, según Fedesarrollo

Noticias Destacadas