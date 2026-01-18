¿Qué es vivienda VIS y cuál es su diferencia con la VIP? Así puede buscar atractivos proyectos

El mercado de viviendas nuevas en Colombia es uno de los más importantes para la economía y que se ha visto fuertemente afectado en los últimos años por varias decisiones gubernamentales que han golpeado el sector de la construcción y con ello las actividades de compra y venta de unidades habitacionales.

Uno de los golpes más fuertes que recibió el sector fue la interrupción del subsidio Mi casa ya, tras la poca disponibilidad presupuestal del Ministerio de Vivienda.

Estas son las diferencias entre el mercado VIS y VIP. Foto: Alejandro Acosta

Uno de los tipos de vivienda que más se comercializa en Colombia y que beneficia a miles de familias es el VIS y el VIP. ¿Cuáles son los significados de estos tipos de vivienda y cuál es la diferencia entre ambos?

¿Cuáles son las diferencias entre la vivienda VIS y la VIP?

El Ministerio de Vivienda precisa que las Viviendas de Interés Social (VIS) son aquellas que no superan el valor de 150 salarios mínimos. Este año 2026, una VIS costará un máximo de $ 262.635.750. Este tipo de vivienda se destina a grupos familiares que tengan ingresos inferiores a los cuatro salarios mínimos, es decir, hasta $ 7.003.620.

De otro lado se encuentran las Viviendas de Interés Prioritario (VIP), que tienen un valor máximo permitido de hasta 90 salarios mínimos. Esto significa que en 2026 estas viviendas son de $ 157.581.450 o menos.

Normalmente, estas viviendas son preferenciales para familias que tienen ingresos de menos de dos salarios mínimos ($ 3.501.000).

Las constructoras tienen la posibilidad de comercializar por debajo del tope de 150 y 90 salarios mínimos. Sin embargo, es habitual que los contratos queden atados a que, al entregar el inmueble, el valor quede atado a ese límite.

Es decir, en vez de fijar el valor desde el inicio, se establece que el inmueble costará el precio que se establezca en la fecha de entrega.

Es importante recordar que el Ministerio de Vivienda está buscando cambiar las reglas de juego, modificando el tope general del valor para que no supere los 135 salarios mínimos, que equivaldrían a unos $ 236.372.000.