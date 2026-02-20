Gobierno busca que viviendas VIS y VIP se vendan en pesos y no en salarios mínimos: publicó borrador de decreto

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Vivienda, publicó un nuevo borrador de decreto para que la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) no se vendan en salarios mínimos, sino en pesos, siempre y cuando el comprador separe o firme una promesa de compraventa.

De acuerdo con el documento, revelado por Caracol Radio, el tope de venta de la VIS será de 135 salarios mínimos, mientras que el de la VIP será de 90 salarios mínimos.

Sin embargo, en estos valores se exceptúan las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ya que allí el valor de la vivienda de interés social rural será de hasta 280 salarios mínimos por cuenta de las condiciones del territorio.

“El vendedor deberá informar de manera expresa, clara, verificable y en pesos colombianos el precio total de la Vivienda de Interés Social y de la Vivienda de Interés Prioritario desde el momento en que el adquirente manifieste su voluntad de vincularse al negocio jurídico, mediante separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario, opción de compra o documento equivalente“, dice el borrador.

De igual manera, en el apartado se deja claridad de que el precio fijado no puede exceder el equivalente del tope máximo de la Vivienda de Interés Social o Vivienda de Interés Prioritario al momento de la adjudicación o adquisición.