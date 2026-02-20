Confidenciales

Gobierno busca que viviendas VIS y VIP se vendan en pesos y no en salarios mínimos: publicó borrador de decreto

El tope de la VIS será de 135 salarios mínimos y de la VIP de 90 salarios mínimos.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
20 de febrero de 2026, 10:30 a. m.
Imagen referencia de una vivienda nueva.
Imagen referencia de una vivienda nueva. Foto: DIANA REY MELO

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Vivienda, publicó un nuevo borrador de decreto para que la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) no se vendan en salarios mínimos, sino en pesos, siempre y cuando el comprador separe o firme una promesa de compraventa.

De acuerdo con el documento, revelado por Caracol Radio, el tope de venta de la VIS será de 135 salarios mínimos, mientras que el de la VIP será de 90 salarios mínimos.

Sin embargo, en estos valores se exceptúan las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ya que allí el valor de la vivienda de interés social rural será de hasta 280 salarios mínimos por cuenta de las condiciones del territorio.

El vendedor deberá informar de manera expresa, clara, verificable y en pesos colombianos el precio total de la Vivienda de Interés Social y de la Vivienda de Interés Prioritario desde el momento en que el adquirente manifieste su voluntad de vincularse al negocio jurídico, mediante separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario, opción de compra o documento equivalente“, dice el borrador.

Confidenciales

Petro sorprendió al hacer pedido en vivo de lo que quiere que hagan en su último día como presidente: “Me pego una escapada”

Confidenciales

Sergio Barbosa explica su desilusión por haber creído en el Gobierno Petro y pide: “Ni un voto por el Pacto Histórico este 8 de marzo”

Confidenciales

Alcalde de Villa del Rosario representó a Asointermedias en Comité de Seguimiento y Garantías Electorales

Confidenciales

Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba renunció a su candidatura presidencial por el Partido Conservador, pero continuará en contienda

Confidenciales

José Ismael Peña asume oficialmente como rector de la Universidad Nacional: CSU emitió resolución

Confidenciales

El historial de derrotas judiciales de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones y pieza clave en escándalo de corrupción en la UNGRD

Confidenciales

María Fernanda Cabal y su reacción tras ver video de la tendencia ‘therian’

Confidenciales

Fernando Ruiz a Petro: “Da asco el uso que ha hecho el presidente para escudar su profunda torpeza y absoluta falta de humanidad”

Macroeconomía

¿Qué es vivienda VIS y cuál es su diferencia con la VIP? Así puede buscar atractivos proyectos

Empresas

Bancolombia revive ‘guerra hipotecaria’ con nuevo descenso de tasas de interés para compra de vivienda

De igual manera, en el apartado se deja claridad de que el precio fijado no puede exceder el equivalente del tope máximo de la Vivienda de Interés Social o Vivienda de Interés Prioritario al momento de la adjudicación o adquisición.

Más de Confidenciales

Marcha por la defensa del salario mínimo vital, presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.

Petro sorprendió al hacer pedido en vivo de lo que quiere que hagan en su último día como presidente: “Me pego una escapada”

.

Sergio Barbosa explica su desilusión por haber creído en el Gobierno Petro y pide: “Ni un voto por el Pacto Histórico este 8 de marzo”

Camilo Suárez, alcalde de Villa del Rosario, participó en el Comité de Garantías Electorales

Alcalde de Villa del Rosario representó a Asointermedias en Comité de Seguimiento y Garantías Electorales

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial

Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba renunció a su candidatura presidencial por el Partido Conservador, pero continuará en contienda

José Ismael Peña y la Universidad Nacional.

José Ismael Peña asume oficialmente como rector de la Universidad Nacional: CSU emitió resolución

Sandra Ortiz contó en la Fiscalía cómo le entregó 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado Iván Name. Según su versión, los dineros fueron a cambio de que Name ayudara a agilizar la plenaria para la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional en 2023.

El historial de derrotas judiciales de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones y pieza clave en escándalo de corrupción en la UNGRD

maría fernanda cabal

María Fernanda Cabal y su reacción tras ver video de la tendencia ‘therian’

Fernando Ruiz y Gustavo Petro.

Fernando Ruiz a Petro: “Da asco el uso que ha hecho el presidente para escudar su profunda torpeza y absoluta falta de humanidad”

Armando Benedetti.

Armando Benedetti responde a la noticia de que su suegra sí votará la consulta del Frente por la Vida y por Roy Barreras. Esto dijo

Noticias Destacadas