Gobierno Petro buscaría frenar rebelión de gobernadores: citó a reunión a 17 mandatarios departamentales

Hace poco menos de un mes, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró oficialmente la emergencia económica, luego de que la reforma tributaria que cursaba en el Congreso se cayera.

El Ejecutivo alegó un serio desfinanciamiento que podría traer serias consecuencias para la ejecución de proyectos clave de la Nación.

Luego de la declaración, el Gobierno nacional decretó varios impuestos que actuarían como mecanismos de emergencia y permitirían recaudar cerca de 11 billones de pesos que se irían directo al presupuesto general.

El gobierno del presidente Gustavo Petro llamó a reunión a 17 gobernadores. Foto: PRESIDENCIA

Tras la declaratoria, empezaron a surgir varias voces que rechazaban la medida. Entre ellos, un grupo de 17 gobernadores rechazó la medida y precisó que iba a enviar una carta a la Corte Constitucional para que se revisara la medida y para que el alto tribunal los escuchara.

Este domingo 18 de enero se conoció un nuevo avance en medio de la polémica. El presidente Gustavo Petro se reunirá este lunes 19 de enero con este grupo de gobernadores. El encuentro se hará en el Ministerio de Hacienda y buscaría frenar la rebelión de los mandatarios departamentales.

El Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Adobe Stock

El objetivo de la reunión sería escuchar los argumentos de los 17 mandatarios que se oponen a las modificaciones en varios impuestos, entre los que se encuentra el recaudo a impuestos sobre licores y cigarrillos.

Los gobernadores han asegurado que las normativas son “desproporcionadas y vulneran principios constitucionales”, que los impuestos afectarían la estabilidad financiera de los departamentos, además de la inversión en salud, educación y deporte.

Por otro lado, las entidades territoriales dependen de las rentas de impuestos a licores, cerveza, cigarrillos y juegos de azar.

Aunque las dudas sobre el impuesto sean legítimas, lo cierto es que actualmente esta directriz tiene fuerza de ley y debería ser cumplida hasta que la Corte Constitucional diga lo contrario. Expertos aseguran que los mandatarios que incumplen la medida pueden ser demandados por prevaricato por omisión.

Esto dijo el mandatario respecto a las negativas. Foto: Adobe Stock / Presidencia