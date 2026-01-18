Economía

Colombianos en bancarrota: en 2025, cerca de 20.000 se acogieron a la ley de insolvencia, 79% más que en 2024

Según un estudio de la firma Insolvencia Colombia y la consultora IFI Inteligencia Financiera, son varias las razones que impulsaron a miles a acogerse a esta normativa.

Redacción Economía
19 de enero de 2026, 1:00 a. m.
Esto es lo que debe saber sobre la bancarrota en Colombia y las solicitudes de insolvencia.
Esto es lo que debe saber sobre la bancarrota en Colombia y las solicitudes de insolvencia.

La ley de insolvencia es una normativa que busca ayudar a las personas que no han podido pagar sus deudas por razones ajenas a su voluntad y que, como consecuencia, se encuentran en mora.

La norma brinda la oportunidad de organizar el pago de las deudas mediante un acuerdo que el deudor realiza con sus acreedores, en el cual el monto y el plazo de pago de sus acreencias son negociados.

Un estudio indica que la IA impacta directamente en el empleo de jóvenes profesionales tecnológicos.


En el arranque de este año 2026 se conoció cuántos colombianos accedieron a esta alternativa durante el 2025, tomando como base un estudio de la firma Insolvencia Colombia y la consultora IFI Inteligencia Financiera.

De acuerdo con la información, durante el 2025, fueron unos 18.749 ciudadanos colombianos los que se acogieron al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Esto significa un incremento del 79 % frente al 2024.

El informe contrasta datos del Ministerio de Justicia, notarías y herramientas de IA.

De acuerdo con los datos revelados, fueron varias las causales por las que los colombianos accedieron a esta figura.

Empresarios - Quiebra - Confianza Baja


La primera y más recurrente fue desorden financiero, con un 38,77 %. En segundo lugar, se encontró trabajo informal o desempleo, con un 31,54 %; la mala educación financiera registró un 14,4 %, seguida por los emprendimientos fallidos, con un 7,78 %, y otras razones, con un 7,51 %.

Las cesantías no son un misterio: así se calcula lo que deben pagarle

Si se analiza la cifra por género, se puede evidenciar que el 58,1 % fueron hombres y el 41,82 % fueron mujeres.

También muestra los datos por ciudades. La capital colombiana, Bogotá, fue la que registró el mayor número de personas en quiebra, con unas 5.425 solicitudes.

En segundo lugar quedó Antioquia, con 4.356 casos. Luego se ubicó el Valle del Cauca, con 2.604 solicitudes, y por último se ubicó Norte de Santander, con 915 casos.

-


