El acceso a la vivienda propia en Colombia podría experimentar un cambio radical tras el reciente anuncio del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), que eliminó la exigencia de cuota inicial para ciertos segmentos de compradores por primera vez, una medida que representa un alivio financiero significativo para familias con recursos limitados.

La presidenta del FNA, Laura Roa, explicó que la decisión busca facilitar la inclusión financiera y permitir que hogares que tradicionalmente no reúnen los requisitos crediticios de la banca convencional puedan adquirir una casa propia.

La modalidad de financiamiento ahora contempla cubrir el 100 % del valor de la vivienda para quienes compren por primera vez dentro de los segmentos de Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

“Congreso aprobó el presupuesto con la conciencia de que solo se podía ejecutar si había una ley de financiamiento”: MinHacienda

Este cambio rompe con un esquema tradicional donde las entidades financieras privadas exigían cuotas iniciales de entre el 20 % y 30 % del valor del inmueble, lo cual representaba una barrera para miles de familias. Al eliminar ese requisito, el Fondo Nacional del Ahorro espera dinamizar el mercado y reducir las barreras de entrada.

Condiciones y tasas de interés

Las condiciones de crédito ofrecidas por el FNA se mantienen competitivas frente al mercado. Para viviendas del segmento VIP, las tasas de interés parten de UVR + 0, equivalente a alrededor de 5,3 % efectivo anual, mientras que para VIS parten de UVR + 2 (cerca del 7,3 %). Para viviendas que no son VIS ni VIP, las tasas comienzan en 9,3 %, con variaciones dependiendo del perfil económico y los ingresos del solicitante.

En el caso de viviendas fuera del segmento prioritario, el FNA financia hasta el 90 % del valor total, lo cual también representa una mejora respecto a prácticas tradicionales del mercado.

Más de 50 viviendas afectadas por fuerte oleaje en Santa Verónica, Atlántico: este es el panorama

Impacto esperado en el mercado

Esta iniciativa podría generar un efecto competitivo en el sector financiero colombiano, empujando a otras entidades a revisar sus ofertas y condiciones de crédito hipotecario.

El modelo busca facilitar la compra de vivienda, especialmente para hogares con ingresos estables pero sin ahorro. Foto: Getty Images

Se calcula que un impacto así puede estimular la demanda de vivienda nueva, especialmente en zonas urbanas donde el déficit habitacional sigue siendo alto.

Además, el FNA informó que mantiene indicadores financieros sólidos, con una cartera vencida cercana al 7,1 % y un nivel de solvencia de alrededor del 60 %, lo que le permite mantener un ritmo sostenido de otorgamiento de créditos.

En 2025, la entidad aprobó 44.000 créditos, y para 2026 se proyecta desembolsar alrededor de $2,4 billones en aproximadamente 25.000 operaciones.

La medida es vista por analistas como un paso importante para democratizar el acceso a la vivienda propia en Colombia, especialmente para hogares de ingresos bajos y medios que hasta ahora enfrentaban obstáculos financieros para cumplir ese sueño.

Gustavo Petro contradice a Camacol, que advirtió riesgos jurídicos y de acceso a la vivienda por control de precios a proyectos VIS: esto dijo

El reto ahora será consolidar el crecimiento del sector sin incrementar el riesgo crediticio en un momento económico desafiante.