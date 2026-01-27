Política

“Congreso aprobó el presupuesto con la conciencia de que solo se podía ejecutar si había una ley de financiamiento”: MinHacienda

Germán Ávila defendió el decreto de emergencia económica ante la plenaria del Senado que le convocó a un debate de control político.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 9:30 p. m.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el decreto de emergencia económica durante la plenaria del Senado.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el decreto de la emergencia económica, en medio de la sesión plenaria extraordinaria del Senado.

La corporación fue convocada para hacer un debate de control político al decreto que fue expedido a finales de diciembre de 2025, en una sesión en la que Ávila le dijo a los senadores que ese documento surgió como respuesta a lo sucedido en el Congreso cuando se rechazó el proyecto de ley de financiamiento que presentó esa cartera y que buscaba financiar el presupuesto general de la nación.

“El Congreso aprobó un presupuesto con la absoluta conciencia y claridad de que solo se podía ejecutar si estaba acompañado de una ley de financiamiento que aportara 16,3 billones de pesos para la ejecución. Es decir: necesitaba de una fuente adicional de financiación para lograr el equilibrio entre los ingresos y los gastos. El Gobierno no se inventó la ley de financiamiento después de aprobado el presupuesto; el Congreso era consciente de que el presupuesto que aprobó requería ingresos adicionales”, reprochó Ávila.

Gobierno Petro comparece ante el Senado en debate de control político al decreto de emergencia económica

Sin embargo, la nueva reforma tributaria fue negada por el Congreso. En ese punto, el ministro de Hacienda aseguró que la negativa creó una situación sobreviniente para las arcas del Estado que hizo necesario promover ese texto.

La cartera defiende que los ingresos están creciendo a un ritmo menor que los gastos inflexibles del Estado (en los que se incluyen aspectos como las pensiones o los salarios), llevando a que se hiciese necesaria, a su juicio, la emergencia económica. Según las cuentas del ministro, el 93% de los gastos de 2025 fueron inflexibles y la inflexibilidad del gasto de este 2026 alcanzaría el 93,7%.

“Creativos y espontáneos”: Gobierno Petro justificó creación de nuevos cargos en plena época electoral

La cartera económica argumentó que los gastos de personal significan el 11,3 % del total del presupuesto, mientras que otros como las pensiones equivalen al 15 %. No obstante, el argumento de Ávila no convence a los senadores. La senadora Angélica Lozano afirmó en medio de la plenaria que las exposiciones del Gobierno para sustentar la emergencia económica son “falaces”.

“Es una crisis fiscal provocada. En junio de 2025, el Gobierno rompió la regla fiscal. Eso quiere decir que decidió asumir créditos al infinito y estamos pagando intereses altísimos, pagándolos con un nuevo cupo de tarjeta de crédito. Aquí hay una desviación y un abuso de poder. La única razón por la que prospera una emergencia económica es por algo imprevisible como la pandemia del covid o la avalancha de Mocoa”, expresó Lozano.

El Ministerio de Hacienda también expresó que necesita recursos para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional en relación con el pago de la UPC. No obstante, la senadora Lozano cuestionó que el Ejecutivo no ha seguido las órdenes del alto tribunal sobre ese asunto.

