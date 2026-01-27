El Senado de la República fue citado a una sesión plenaria extraordinaria para hacer un debate de control político al decreto de emergencia económica que promovió el presidente Gustavo Petro.

La propuesta se había presentado desde diciembre de 2025 y los legisladores fueron citados para una plenaria mixta que estudió el documento que también está en proceso de análisis en la Corte Constitucional.

El citante fue el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien afirmó que esa medida del poder Ejecutivo correspondió a una respuesta a la derrota que vivió en el Congreso cuando no se aprobó su propuesta de reforma tributaria.

“Colombia no se puede acostumbrar a que la conmoción interior o la emergencia económica se conviertan en un argumento cada que el Gobierno no logra construir un consenso (...) La razón de la emergencia económica responde a una derrota política, un revés, que tuvo el Gobierno nacional por la mala presentación de la ley de financiamiento que fue discutida por las comisiones económicas”, alegó Motoa.

El senador cuestionó que ese decreto fue promulgado cuando el Congreso se encontraba en receso legislativo y las cortes pasaban por una vacancia judicial. Incluso, con el decretazo que implementó nuevos impuestos, se convirtió en el primer punto para análisis de la agenda de este 2026.

El congresista cuestionó que ha pasado un mes desde la promulgación del decreto sobre la emergencia económica y el Congreso no ha sido notificado de manera oficial del contenido del decreto, a pesar de que la norma indica que la rama legislativa está llamada a estudiar ese tipo de medidas.

El magistrado ponente del análisis de ese texto dentro de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, pidió que se suspenda de manera provisional la implementación de ese decreto hasta que el alto tribunal pueda pronunciarse a fondo sobre su contenido.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se defendió afirmando que “este decreto es fácil de defender, porque aquí no solo hay un déficit fiscal, sino que hay un problema para pagar la deuda (...) El decreto se desprende de un hecho sobreviniente porque es el Congreso el que crea esa situación. Cabe anotar que ese dinero es exclusivamente para pagar la deuda y no para el presupuesto de este año ”.

En medio del debate el senador Efraín Cepeda aseguró que el Gobierno tuvo recursos a la mano que no ejecutó. El congresista le pidió al Gobierno explicar cuál fue el hecho imprevisible que llevó a la declaración de la emergencia económica y determinar cuál fue el criterio técnico