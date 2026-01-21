Judicial

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica

Esto, mientras se toma una decisión de fondo en la Corte Constitucional.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 3:12 p. m.
Corte Constitucional tomará una decisión frente al decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro.
Foto: Corte Constitucional/Montaje:SEMANA

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, presentó una solicitud para que se suspenda provisionalmente el efecto del decreto de emergencia económica formulado a finales de 2025 por el Gobierno tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.

En la solicitud se indica que la medida provisional es clave mientras se toma una decisión de fondo en la Sala Plena de la Corte Constitucional, luego de evaluar la ponencia que deberá ser presentada por el magistrado Carlos Camargo Assis.

Gustavo Petro y su férrea defensa del decreto de emergencia económica: “Si se cae, la Corte Constitucional envía un mensaje”

Al despacho del magistrado Camargo ya han llegado varios conceptos frente a los alcances de este decreto presidencial. Solo falta el de la Procuraduría General de la Nación.

El decreto bajo revisión es el 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno argumentó que el país atraviesa una situación fiscal compleja que pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones del Estado, la continuidad del gasto público social, la seguridad ciudadana y el pago de sentencias judiciales y compromisos financieros. Con base en ese diagnóstico, el Ejecutivo consideró necesario acudir a una herramienta extraordinaria.

Noticias Destacadas