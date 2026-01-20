Política

Gustavo Petro y su férrea defensa del decreto de emergencia económica: “Si se cae, la Corte Constitucional envía un mensaje”

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que el presupuesto de la Nación es inflexible.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 10:41 a. m.
Gustavo Petro y el concejo de ministros
Gustavo Petro y el concejo de ministros Foto: SEMANA / Presidencia

El presidente Gustavo Petro dedicó todo un consejo de ministros a defender el decreto de emergencia económica que la Corte Constitucional estudiará en los próximos días, en medio de demandas que piden que se caiga esa medida decretada por el mandatario.

Petro atacó a varios sectores. Aseguró que a las grandes empresas, nombrando al GEA y a los banqueros, no les interesaría mejorar la calidad de vida de sus empleados a través de los salarios. También atacó directamente a los senadores Efraín Cepeda y Mauricio Gómez Amín, culpándolos por las tarifas de la energía en la costa.

Es más, acusó a los empresarios de evitar que sus empleados puedan ganar un salario mínimo vital con el que puedan garantizar la calidad de vida de todos los integrantes de su familia.

El documento expedido por el Gobierno nacional con el que se decretó la emergencia económica para aplicar más impuestos a los colombianos está en proceso de estudio en la Corte Constitucional, donde la ponencia está a cargo del magistrado Carlos Camargo.

En ese sentido, el jefe de Estado se anticipó a lanzar una advertencia a los togados: “Si se cae, el mensaje de la Corte Constitucional sería que no se le puede pagar a los trabajadores el salario suficiente para que puedan vivir”.

Gustavo Petro se despachó contra Andrés Julián Rendón: “Quieren impuestos sobre la comida y los trabajadores”

El presidente Petro está convencido de que su administración no tiene de dónde más recortar los gastos porque, dice, el siguiente paso sería reducir recursos para la salud, la educación, las pensiones o los salarios de los uniformados, una medida que no está permitida por la Constitución. Es más, aseguró que durante 2025 recortó 16 billones del Presupuesto General de la Nación.

El mandatario también sacó el ‘retrovisor’ para señalar, una vez más, al expresidente Iván Duque sobre la situación económica del Estado. “Ese incremento del gasto lo achaca la oposición y la prensa tradicional diciendo que somos derrochadores (…) Duque produjo la desvalorización del peso colombiano, que llegó a estar en cinco mil pesos por dólar, entonces toda la deuda en dólares se agrandó”, expresó Petro.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que los recursos del Estado están en un contexto en el que los gastos cada vez son más inflexibles. Es decir, montos en los que el Ejecutivo no puede dejar de cumplir los compromisos de la deuda externa, el gasto de personal, las vigencias futuras o los giros al Sistema General de Participaciones.

Las cuentas que sacó Ávila indican que hay 512 billones de pesos de gasto inflexible, mientras que solo el 6,3 % del gasto es no inflexible para la ejecución de proyectos de inversión. El Presupuesto General de la Nación para 2026 tiene un déficit de 16,3 billones de pesos, el monto que el Gobierno quiere financiar con la emergencia económica.

Registraduría certificó firmas de seis candidatos a la Presidencia: estos son los nombres que se confirman en la contienda

“La Corte Constitucional debe entender las complejidades de la situación fiscal del país que se ha venido acumulando y que demanda medidas inmediatas para obtener recursos presupuestales que nos permitan atender esas coyunturas”, defendió Ávila.

