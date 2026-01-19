La Registraduría certificó las firmas que entregaron seis candidatos a la Presidencia para las elecciones de 2026, lo que les da luz verde para mantener su aspiración por la Casa de Nariño.

El nuevo listado de nombres está conformado por Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, Leonardo Huerta, Sandra Macollins, Daniel Palacios y Felipe Córdoba.

Estos se suman al catálogo de nueve aspirantes a los que la autoridad electoral ya les había certificado las firmas que presentaron a través de grupos significativos de ciudadanos para avalar su aspiración a la Casa de Nariño.

El negocio de la recolección de firmas para las elecciones presidenciales: candidatos presentaron 28 millones de signaturas

En ese catálogo de nombres ya estaban Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López.

La Registraduría tiene plazo hasta el miércoles 21 de enero para finalizar el proceso de revisión de las casi 30 millones de firmas que presentaron, en conjunto, todos los grupos significativos de ciudadanos.

La reforma electoral que se cocina para 2026: estos son los puntos clave de la propuesta que le presentará la Registraduría al nuevo Congreso

Ese número superó ampliamente la cantidad de apoyos que recogieron los aspirantes a las elecciones de 2022, en las que se presentaron, en tota, 10,2 millones de firmás. En otras palabras, en cuestión de cuatro años hubo un 179% más de signaturas radicadas por las fuerzas políticas.

La Registraduría certificó las firmas presentadas por De la Espriella justo después de que su comité promotor, Defensores de la Patria, alertara sobre su preocupación sobre “el silencio” de la autoridad electoral en relación con los apoyos presentados por los simpatizantes del candidato.

En contraste, la Registraduría confirmó otros seis aspirantes que presentaron grupos significativos de ciudadanos para avalar su aspiración no cumplen con los requisitos necesarios para ingresar a la contienda. Entre estas personas están Pedro Agustino Rosado, Mihaly Flandorfeer, Alexander Francisco Henao, Ernesto Sánchez, Herny Humberto Martínez y Pedro Pablo Díaz.

En desarrollo...