Política

Registraduría certificó firmas de seis candidatos a la Presidencia: estos son los nombres que se confirman en la contienda

Ya son 15 los candidatos a los que la autoridad electoral les ha certificado las firmas presentadas por sus grupos significativos de ciudadanos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 11:37 p. m.
Entrega de firmas en la Registraduria del precandidato Abelardo de la Espriella.
Entrega de firmas en la Registraduria del precandidato Abelardo de la Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Registraduría certificó las firmas que entregaron seis candidatos a la Presidencia para las elecciones de 2026, lo que les da luz verde para mantener su aspiración por la Casa de Nariño.

El nuevo listado de nombres está conformado por Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, Leonardo Huerta, Sandra Macollins, Daniel Palacios y Felipe Córdoba.

Estos se suman al catálogo de nueve aspirantes a los que la autoridad electoral ya les había certificado las firmas que presentaron a través de grupos significativos de ciudadanos para avalar su aspiración a la Casa de Nariño.

El negocio de la recolección de firmas para las elecciones presidenciales: candidatos presentaron 28 millones de signaturas

En ese catálogo de nombres ya estaban Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López.

Política

Cancillería respondió a dudas de la Contraloría sobre posibles contratiempos en el nuevo modelo de pasaportes

Política

Gustavo Petro envió inesperado mensaje a la Corte Constitucional: “Camino suicida del Senado”

Política

A Miguel Uribe “no solo lo mató un sicario, también la omisión del Estado”: el país reacciona a imputación contra Augusto Rodríguez

Política

A Gustavo Petro no le gustó una declaración de Álvaro Uribe que agitó las elecciones presidenciales: el mandatario respondió

Política

“De mal gusto”: este fue el comentario del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que no les gustó a los gobernadores, hoy distantes del gobierno Petro

Política

José Jaime Uscátegui lanza un cabildo abierto para militarizar Bogotá: conozca la propuesta para llevar al Ejército a las calles

Política

¿Con dineros públicos se pagó la defensa de Verónica Alcocer para salir de la lista Clinton?: esto dijo Gustavo Petro

Confidenciales

Mauricio Lizcano descarta estar en las consultas interpartidistas: “Hay que enfocarse en lo importante”

Política

El general (r) Óscar Naranjo descartó ser candidato presidencial para 2026: “No fui el as bajo la manga de Santos”

Confidenciales

Roy Barreras dice que la meta de la consulta del Pacto Amplio es llegar a 6 millones de votos

La Registraduría tiene plazo hasta el miércoles 21 de enero para finalizar el proceso de revisión de las casi 30 millones de firmas que presentaron, en conjunto, todos los grupos significativos de ciudadanos.

La reforma electoral que se cocina para 2026: estos son los puntos clave de la propuesta que le presentará la Registraduría al nuevo Congreso

Ese número superó ampliamente la cantidad de apoyos que recogieron los aspirantes a las elecciones de 2022, en las que se presentaron, en tota, 10,2 millones de firmás. En otras palabras, en cuestión de cuatro años hubo un 179% más de signaturas radicadas por las fuerzas políticas.

La Registraduría certificó las firmas presentadas por De la Espriella justo después de que su comité promotor, Defensores de la Patria, alertara sobre su preocupación sobre “el silencio” de la autoridad electoral en relación con los apoyos presentados por los simpatizantes del candidato.

En contraste, la Registraduría confirmó otros seis aspirantes que presentaron grupos significativos de ciudadanos para avalar su aspiración no cumplen con los requisitos necesarios para ingresar a la contienda. Entre estas personas están Pedro Agustino Rosado, Mihaly Flandorfeer, Alexander Francisco Henao, Ernesto Sánchez, Herny Humberto Martínez y Pedro Pablo Díaz.

En desarrollo...

Más de Política

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Registraduría certificó firmas de seis candidatos a la Presidencia: estos son los nombres que se confirman en la contienda

Actualmente, el proceso de pasaportes lo lleva la Casa de la Moneda de Portugal.

Cancillería respondió a dudas de la Contraloría sobre posibles contratiempos en el nuevo modelo de pasaportes

El Gobierno de Gustavo Petro ha sufrido duros reveses en la Corte Contitucional.

Gustavo Petro envió inesperado mensaje a la Corte Constitucional: “Camino suicida del Senado”

Luis Felipe Henao, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, Juan Espinal, Julián Quintana.

A Miguel Uribe “no solo lo mató un sicario, también la omisión del Estado”: el país reacciona a imputación contra Augusto Rodríguez

ed 2266

A Gustavo Petro no le gustó una declaración de Álvaro Uribe que agitó las elecciones presidenciales: el mandatario respondió

Germán Ávila y Dilian Francisca Toro.

“De mal gusto”: este fue el comentario del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que no les gustó a los gobernadores, hoy distantes del gobierno Petro

José Jaime Uscátegui reveló la información del dinero que reciben los representantes investigadores para contratar asesores.

José Jaime Uscátegui lanza un cabildo abierto para militarizar Bogotá: conozca la propuesta para llevar al Ejército a las calles

Gustavo Petro y Verónica Alcocer

¿Con dineros públicos se pagó la defensa de Verónica Alcocer para salir de la lista Clinton?: esto dijo Gustavo Petro

José Raúl Moreno venía desempeñándose como asesor del Dapre.

José Raúl Moreno, jefe de despacho de la Presidencia, quedó encargado del Ministerio de la Igualdad

El presidente Gustavo Petro apostó por la paz total, y sus fallidos resultados ya se los cobra Estados Unidos.

Presidencia sale al paso de polémico contrato que buscaría defender a Gustavo Petro, incluido en la lista Clinton: “No responde a intereses personales”

Noticias Destacadas