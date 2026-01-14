Elecciones 2026

Avanza la revisión de firmas de los precandidatos que aspiran a la Presidencia de Colombia

La Registraduría Nacional tiene plazo hasta el 21 de enero para hacer la verificación total de las firmas. El objetivo es comprobar que correspondan a ciudadanos reales y que se cumpla con el número mínimo de firmas válidas requeridas para respaldar la inscripción de las candidaturas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 5:30 p. m.
La Registraduría Nacional tiene plazo hasta el 21 de enero para hacer la verificación total de las firmas.
La Registraduría Nacional tiene plazo hasta el 21 de enero para hacer la verificación total de las firmas. Foto: iStock - API

La Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra inmersa en una de las tareas más complejas de este ciclo electoral: verificar todas las firmas que presentaron los precandidatos independientes que quieren llegar a la Presidencia de la República.

En total son más de 28 millones de firmas recogidas que actualmente pasan por un proceso de revisión que busca garantizar que cada una de ellas corresponda a un ciudadano real, con cédula vigente. Aunque 22 precandidatos presentaron miles de hojas de respaldo con firmas de ciudadanos, y muchos de ellos figuran en el panorama político nacional, aún está por definirse cuántos cumplirán con el mínimo legal necesario para seguir en la contienda.

El proceso de verificación no es sencillo, pero la Registraduría Nacional cuenta con varios mecanismos para llevar a cabo esta ardua labor. “Por un lado, tenemos una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que cruza las bases de datos de las firmas con el Archivo Nacional de Identificación y con el censo electoral.

De otro lado, tenemos un grupo de grafólogos que revisa trazos sobre algunas incidencias que reporta la herramienta de analítica e inteligencia artificial y, por último, tenemos un equipo de más de 400 supernumerarios que están haciendo revisión manual de gran parte de esas firmas”, explicó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Mejor Colombia

“Ahora el despecho se canta con orgullo, no con vergüenza”: así alcanzaron el éxito las nuevas voces de la música popular colombiana

Mejor Colombia

Mañana se cierran las inscripciones para votar en las elecciones del Congreso

Mejor Colombia

Origen Colombia, una vitrina para la artesanía nacional en el corazón de Cartagena

Mejor Colombia

Rutas ecológicas cerca de Bogotá para 2026: los destinos imperdibles para comenzar el año en movimiento

Mejor Colombia

Estos son los alumbrados que no se puede perder antes de que acabe la temporada navideña en Colombia

Mejor Colombia

“Invertir sin escuchar es la manera más rápida de fracasar”

Mejor Colombia

Más de 600 viviendas nuevas: así será la reconstrucción en Paratebueno y Medina tras el sismo

Política

“Es imposible hablar de fraude electoral”: el registrador Hernán Penagos habla de las elecciones de 2026 y asegura que hay garantías para todos los sectores

Nación

Cristian Portilla, exasesor de Jaime Andrés Beltrán, es el nuevo alcalde de Bucaramanga

Política

Elecciones 2026: así quedaron las 527 listas de candidatos al Congreso que se anotaron ante la Registraduría

Este filtro técnico y administrativo es determinante porque solo quienes acumulen el número mínimo legal de firmas válidas podrán inscribir oficialmente su candidatura presidencial. Este umbral representa el 3 por ciento del número total de votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022, lo que se traduce en 635.216 firmas válidas por aspirante.

Mientras avanza esta verificación, varios precandidatos ya han superado el proceso de revisión y han recibido la certificación correspondiente. Otros todavía están pendientes, y la Registraduría trabaja contrarreloj para cumplir con la fecha límite establecida en el calendario electoral para realizar la verificación de las firmas.

Aunque la verificación continúa, algunos precandidatos han sobresalido por la gran cantidad de firmas presentadas:

  • Abelardo de la Espriella lleva la delantera con más de 5 millones entregadas, la cifra más alta de todos los aspirantes por firmas.
  • Carlos Caicedo: exgobernador de Magdalena, con alrededor de 2,4 millones.
  • Aníbal Gaviria: exgobernador de Antioquia, con más de 2,3 millones.

Más de Mejor Colombia

La Registraduría Nacional tiene plazo hasta el 21 de enero para hacer la verificación total de las firmas.

Avanza la revisión de firmas de los precandidatos que aspiran a la Presidencia de Colombia

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.

“Ahora el despecho se canta con orgullo, no con vergüenza”: así alcanzaron el éxito las nuevas voces de la música popular colombiana

Los ciudadanos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

Mañana se cierran las inscripciones para votar en las elecciones del Congreso

Cartagena

Origen Colombia, una vitrina para la artesanía nacional en el corazón de Cartagena

Sumapaz, el páramo más grande del mundo.

Rutas ecológicas cerca de Bogotá para 2026: los destinos imperdibles para comenzar el año en movimiento

Los tres espectáculos inmersivos para toda la familia ocurrirán en la Plaza Cultural La Santamaría, la Plaza de Bolívar y El Parque Metropolitano El Tunal.

Estos son los alumbrados que no se puede perder antes de que acabe la temporada navideña en Colombia

Adriana Magali Matiz Vargas, gobernadora del Tolima.

“Invertir sin escuchar es la manera más rápida de fracasar”

Más de 600 viviendas nuevas: así será la reconstrucción en Paratebueno y Medina tras el sismo

Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta.

La Alcaldía de Santa Marta pone en marcha el plan que promete acabar con la crisis del agua en la ciudad

La gran apuesta en hidrógeno verde de Ecopetrol.

¿Cómo funciona el proyecto de hidrógeno verde que cambiará la Refinería de Cartagena?

Noticias Destacadas