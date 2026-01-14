Avanza la revisión de firmas de los precandidatos que aspiran a la Presidencia de Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra inmersa en una de las tareas más complejas de este ciclo electoral: verificar todas las firmas que presentaron los precandidatos independientes que quieren llegar a la Presidencia de la República.

En total son más de 28 millones de firmas recogidas que actualmente pasan por un proceso de revisión que busca garantizar que cada una de ellas corresponda a un ciudadano real, con cédula vigente. Aunque 22 precandidatos presentaron miles de hojas de respaldo con firmas de ciudadanos, y muchos de ellos figuran en el panorama político nacional, aún está por definirse cuántos cumplirán con el mínimo legal necesario para seguir en la contienda.

El proceso de verificación no es sencillo, pero la Registraduría Nacional cuenta con varios mecanismos para llevar a cabo esta ardua labor. “Por un lado, tenemos una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que cruza las bases de datos de las firmas con el Archivo Nacional de Identificación y con el censo electoral.

De otro lado, tenemos un grupo de grafólogos que revisa trazos sobre algunas incidencias que reporta la herramienta de analítica e inteligencia artificial y, por último, tenemos un equipo de más de 400 supernumerarios que están haciendo revisión manual de gran parte de esas firmas”, explicó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Este filtro técnico y administrativo es determinante porque solo quienes acumulen el número mínimo legal de firmas válidas podrán inscribir oficialmente su candidatura presidencial. Este umbral representa el 3 por ciento del número total de votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022, lo que se traduce en 635.216 firmas válidas por aspirante.

Mientras avanza esta verificación, varios precandidatos ya han superado el proceso de revisión y han recibido la certificación correspondiente. Otros todavía están pendientes, y la Registraduría trabaja contrarreloj para cumplir con la fecha límite establecida en el calendario electoral para realizar la verificación de las firmas.

Aunque la verificación continúa, algunos precandidatos han sobresalido por la gran cantidad de firmas presentadas: