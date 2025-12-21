Política

El negocio de la recolección de firmas para las elecciones presidenciales: candidatos presentaron 28 millones de signaturas

Si bien sí hay voluntarios que asumen la tarea de buscar firmas, también existen empresas de logística que son contratadas por las campañas para conseguir esos apoyos.

Juliana Gil Gutiérrez

Juliana Gil Gutiérrez

21 de diciembre de 2025, 11:11 a. m.
Firma de planillas para la inscripción por firmas.
Foto: SEMANA / Colprensa

Varios candidatos a la Presidencia para las elecciones de 2026 decidieron avalar sus aspiraciones por firmas y juntos entregaron lo que serían 28 millones de signaturas en miles de hojas que fueron presentadas ante la Registraduría por 22 comités de ciudadanos.

La cifra nunca se había visto en Colombia. En los comicios de 2022 los que decidieron postularse por ese mecanismo presentaron, entre todos ellos, 10 millones y ahora para la contienda del próximo año esa cifra, prácticamente, se triplicó.

Si todas estas fueran válidas, la cifra sería superior a las 22,6 millones de personas que salieron a votar en la segunda vuelta de 2022 e, incluso, equivaldría al 70 % de los connacionales que están habilitados para votar.

¿De dónde salen 28 millones de firmas para las elecciones?

La primera explicación sobre el porqué aparecen tantas, estaría argumentada en que un ciudadano puede anotar su nombre varias veces a favor de diferentes candidatos, ya que la ley no impide que las personas respalden diferentes grupos significativos de ciudadanos. Sin embargo, esa no es la única razón.

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026
La Registraduría tiene la misión de revisar todas las planillas de firmas que presentaron los candidatos para verificar la autenticidad de todas las signaturas. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Es cierto que cada político cuenta con equipos de voluntarios que se ofrecen para recoger esas signaturas, personas que creen en su proyecto electoral y se postulan en sus plataformas web para recolectar esas rúbricas. No obstante, los apoyos recolectados de manera orgánica no son los únicos que llegan a esas planillas.

Existen empresas de logística dedicadas a la recolección de firmas que son contratadas por las campañas para ponerse la camiseta del candidato de turno y salir a la calle, con el único objetivo de llenar las casillas en blanco. Los acuerdos que hace cada sector político con esas compañías dependen de varios factores.

Registraduría confirmó las listas de candidatos de las elecciones al Congreso de 2026

Los convenios pueden hacerse pagando cada firma que se recolecte, apoyos que son registrados por ciudadanos reales en esas planillas cuando son abordados por los trabajadores de las compañías que se presentan como voluntarios de campaña y los precios de cada casilla diligenciada con los datos de una persona pueden oscilar en los 1.200 pesos. También hay acuerdos en los que se paga por planilla completa un monto cercano a los 40.000 pesos.

Aunque para avalar una candidatura presidencial se necesitan 634 mil firmas válidas, todos los aspirantes que se acogieron a ese mecanismo presentaron más de un millón, porque es habitual que los procesos políticos calculen que cerca del 40 % de estas pueden ser invalidadas en el proceso de revisión que está en manos de la Registraduría.

Hernán Penagos le respondió al presidente Petro y señaló que la observación electoral internacional está garantizada para 2026

El análisis de las firmas

Para ese examen ya se utiliza inteligencia artificial: cada hoja es digitalizada con el objetivo de que esa herramienta reporte cuáles son las planillas que necesitan una evaluación especial. Luego, cada autógrafo es revisado con una herramienta de analítica de datos, la cual cruza la información que estos contienen con el censo electoral del país.

El organismo electoral dispuso de 500 supernumerarios para hacer el proceso de revisión manual y, cuando se identifica una posible anomalía, expertos en grafología analizan los trazos para determinar cuáles firmas deben ser descartadas.

Las dudas sobre algunas planillas están relacionadas con que las empresas o campañas pueden comprar bases de datos con información de ciudadanos reales que utilizan para diligenciar las hojas que llevan ante el organismo electoral. Justamente, los grafólogos son clave para determinar si los tipos de escritura se repiten entre diferentes hojas.

Quienes conocen del negocio de la recolección de firmas cuentan, fuera de micrófonos, que conseguir esos apoyos se hizo más caro desde las elecciones regionales de 2019, cuando un candidato de una importante ciudad pagó mucho más dinero del que ofrecían los otros por ese trabajo. Y en estos meses, en plena temporada previa a la campaña, fueron tantos los políticos buscando empresas de logística para encargarles esa tarea, que los precios se regularon según la demanda de precandidatos.

