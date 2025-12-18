Política
Elecciones 2026: así quedaron las posiciones de los partidos y coaliciones en los tarjetones al Senado y a la Cámara de Representantes
Los puestos fueron sorteados en presencia de delegados de las agrupaciones políticas y en un evento que fue transmitido por redes sociales para garantizar la transparencia del proceso.
18 de diciembre de 2025, 4:58 p. m.
Registrador Nacional Hernán Penagos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA
