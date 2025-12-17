Política

Registraduría confirmó las listas de candidatos de las elecciones al Congreso de 2026

Los nombres de los aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes serán revisados por el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 2:38 p. m.
La Registraduría confirmó la inscripción de 3.144 candidatos para las elecciones a Congreso.
La Registraduría confirmó la inscripción de 3.144 candidatos para las elecciones a Congreso. Foto: Guillermo Torres /Semana

La Registraduría confirmó el listado de candidatos al Congreso para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

En total quedaron inscritas 3.144 personas entre las que están 1.078 aspirantes al Senado y 2.066 a la Cámara de Representantes tras el periodo de modificación de candidaturas que finalizó esta semana.

En la contienda por el Senado hay 26 listas de candidatos que se distribuyen en 16 listas de la circunscripción nacional, en las que están 1.054 aspirantes, y 10 por la circunscripción indígena en las que se postularon 24 liderazgos.

Así se harán las consultas de partidos políticos para escoger candidatos presidenciales: ciudadanos recibirán un solo tarjetón

Por la Cámara de Representantes competirán 2.066 candidatos en 498 listas que se distribuyeron en las siguientes circunscripciones: en la territorial, 302 listas integradas por 1.631 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 22 candidatos; afrodescendiente, 46 listas conformadas por 124 candidatos; internacional, 17 listas formadas por 43 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 123 listas integradas por 246 candidatos.

MinSalud equiparó la prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y aseguró que acató orden de la Corte Constitucional

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

Polémica por nueva reunión de Iván Cepeda con empresarios, de cara a las elecciones de 2026

El precandidato Roy Barreras citó a Dios, a un Salmo y recordó que cuando era niño aguantó hambre: “No me da vergüenza decirlo”

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles

Gustavo Petro publicó video del intento del ELN de tomarse región de La Guajira; conversación impactó

Carlos Caicedo presentó 2,6 millones de firmas ante la Registraduría para ser avalado como candidato presidencial

Hernán Penagos le respondió al presidente Petro y señaló que la observación electoral internacional está garantizada para 2026

Delincuentes dominicanos se convierten en ciudadanos colombianos con la ayuda de un funcionario de la Registraduría. Así se vendían “salvoconductos”

El siguiente paso en el calendario electoral será la revisión de esa lista de candidatos por parte del Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades que deberán revisar que los candidatos no estén inhabilitados para participar en las elecciones.

A partir de ahora, solo podrán hacerse modificaciones al catálogo de aspirantes cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la misma.

El plazo para hacer esos ajustes estará habilitado hasta el 8 de febrero de 2026. Entre tanto, hasta el 25 de febrero de 2026 podrán inscribirse nuevos candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente de quienes ya están postulados.

Así funciona el nuevo sistema de biometría facial para que los colombianos en el exterior cambien su puesto de votación

El siguiente paso en el calendario para las elecciones de 2026 será el sorteo de las posiciones de las agrupaciones políticas en el tarjetón de las consultas interpartidistas que estará disponible en las elecciones del próximo 8 de marzo.

