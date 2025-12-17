La Registraduría confirmó el listado de candidatos al Congreso para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

En total quedaron inscritas 3.144 personas entre las que están 1.078 aspirantes al Senado y 2.066 a la Cámara de Representantes tras el periodo de modificación de candidaturas que finalizó esta semana.

En la contienda por el Senado hay 26 listas de candidatos que se distribuyen en 16 listas de la circunscripción nacional, en las que están 1.054 aspirantes, y 10 por la circunscripción indígena en las que se postularon 24 liderazgos.

Por la Cámara de Representantes competirán 2.066 candidatos en 498 listas que se distribuyeron en las siguientes circunscripciones: en la territorial, 302 listas integradas por 1.631 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 22 candidatos; afrodescendiente, 46 listas conformadas por 124 candidatos; internacional, 17 listas formadas por 43 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 123 listas integradas por 246 candidatos.

El siguiente paso en el calendario electoral será la revisión de esa lista de candidatos por parte del Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades que deberán revisar que los candidatos no estén inhabilitados para participar en las elecciones.

A partir de ahora, solo podrán hacerse modificaciones al catálogo de aspirantes cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la misma.

El plazo para hacer esos ajustes estará habilitado hasta el 8 de febrero de 2026. Entre tanto, hasta el 25 de febrero de 2026 podrán inscribirse nuevos candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente de quienes ya están postulados.

El siguiente paso en el calendario para las elecciones de 2026 será el sorteo de las posiciones de las agrupaciones políticas en el tarjetón de las consultas interpartidistas que estará disponible en las elecciones del próximo 8 de marzo.