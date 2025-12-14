Suscribirse

Confidenciales

Hernán Penagos le respondió al presidente Petro y señaló que la observación electoral internacional está garantizada para 2026

El registrador nacional manifestó que le “alegra mucho que comulguemos con el gobierno en el ánimo de que haya una observación internacional fuerte”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
14 de diciembre de 2025, 8:01 p. m.
El registrador explicó la tarea que tendría su entidad en esta iniciativa.
El registrador explicó detalles de la observación electoral internacional para las elecciones de 2026 | Foto: Semana

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó este domingo, 14 de diciembre, en el marco de las elecciones atípicas para la elección de alcalde en Bucaramanga, que el país contará con una robusta observación electoral internacional de cara a los comicios para Congreso y Presidencia en 2026.

La respuesta del funcionario se da en medio de los recientes pronunciamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, frente a la necesidad de fortalecer las garantías del proceso democrático.

Contexto: Hernán Penagos: “Cuando se golpea a la Registraduría, se socava el Estado de derecho”

“Desde el año pasado venimos trabajando con las diferentes organizaciones que hacen observación internacional en Colombia”, manifestó el registrador nacional, al destacar a la OEA, la Unión Europea, entre otras.

Penagos manifestó que con la Unión Europea hace cerca de tres semanas anunciaron que se designó un amplia veeduría internacional en Colombia, “de manera que estamos trabajando de manera articulada con ellos”.

Explicó que “hace un par de semanas nos reunimos con el cuerpo diplomático y obviamente con el embajador de la Unión Europea, para ir poniendo a punto esa observación internacional que la recibimos con mucho gusto”.

Explicó que desde la Registraduría Nacional vienen invitando y dialogando con los organismos de observación internacionales, los cuales empezarán a llegar desde comienzos del próximo año.

“La Unión Europea estará aquí desde el mes de enero. Más de 130 personas acompañarán el proceso electoral desde Bogotá y en diferentes regiones del país, así que en ese sentido venimos trabajando”, dijo.

Y envió un mensaje al presidente Gustavo Petro: “Me alegra mucho que comulguemos con el Gobierno en el ánimo de que haya una observación internacional fuerte y robusta”.

Y agregó: “Me anima mucho que todas las entidades del Estado también le soliciten a esos órganos que acompañen el proceso electoral. Desde la registraduría absolutamente abiertos”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bayern Múnich sufre sin Luis Díaz: mal resultado enciende las alarmas en Alemania

2. La revelación que le daría un vuelco a la investigación por la muerte de las dos niñas envenenadas con talio

3. Esta es la identidad de los 19 lesionados en el trágico accidente de bus en Antioquia: ya van 16 fallecidos

4. Confirman el tercer fichaje de Millonarios: “pagó la cláusula” por dos mil millones de pesos

5. Comandante de las Fuerzas Militares le envió mensaje a los soldados para proteger a la ciudadanía de las amenazas del ELN

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Hernán PenagosRegistraduría Elecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.