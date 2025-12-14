El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó este domingo, 14 de diciembre, en el marco de las elecciones atípicas para la elección de alcalde en Bucaramanga, que el país contará con una robusta observación electoral internacional de cara a los comicios para Congreso y Presidencia en 2026.

La respuesta del funcionario se da en medio de los recientes pronunciamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, frente a la necesidad de fortalecer las garantías del proceso democrático.

“Desde el año pasado venimos trabajando con las diferentes organizaciones que hacen observación internacional en Colombia”, manifestó el registrador nacional, al destacar a la OEA, la Unión Europea, entre otras.

Penagos manifestó que con la Unión Europea hace cerca de tres semanas anunciaron que se designó un amplia veeduría internacional en Colombia, “de manera que estamos trabajando de manera articulada con ellos”.

Explicó que “hace un par de semanas nos reunimos con el cuerpo diplomático y obviamente con el embajador de la Unión Europea, para ir poniendo a punto esa observación internacional que la recibimos con mucho gusto”.

Explicó que desde la Registraduría Nacional vienen invitando y dialogando con los organismos de observación internacionales, los cuales empezarán a llegar desde comienzos del próximo año.

“La Unión Europea estará aquí desde el mes de enero. Más de 130 personas acompañarán el proceso electoral desde Bogotá y en diferentes regiones del país, así que en ese sentido venimos trabajando”, dijo.

Y envió un mensaje al presidente Gustavo Petro: “Me alegra mucho que comulguemos con el Gobierno en el ánimo de que haya una observación internacional fuerte y robusta”.

Y agregó: “Me anima mucho que todas las entidades del Estado también le soliciten a esos órganos que acompañen el proceso electoral. Desde la registraduría absolutamente abiertos”.