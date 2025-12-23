POLÍTICA

La Registraduría revisa casi 30 millones de firmas que presentaron los precandidatos a la presidencia para validar sus aspiraciones en 2026

Hay plazo hasta el 21 de enero para verificar las firmas.

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 2:12 p. m.
Hernán Penagos Fachada Registraduria General del Estado Civil
Hernán Penagos Fachada Registraduria General del Estado Civil Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El registrador Hernán Penagos confirmó este martes, 23 de diciembre, que la Registraduría avanza en la revisión de más de 28.500.000 firmas que entregaron 22 grupos significativos de ciudadanos para respaldar la inscripción de candidaturas a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. La entidad tiene plazo hasta el 21 de enero de 2026 para realizar la verificación de las firmas.

El trabajo no es nada fácil y lo explicó Penagos. “Por un lado, tenemos una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que cruza las bases de datos de las firmas con el Archivo Nacional de Identificación y con el censo electoral. De otro lado, tenemos un grupo de grafólogos que revisa trazos sobre algunas incidencias que reporta la herramienta de analítica e inteligencia artificial y, por último, tenemos un equipo de más de 400 supernumerarios que están haciendo revisión manual de gran parte de esas firmas”, contó.

La Registraduría informó que el número de firmas para las elecciones presidenciales de 2026 aumentó en un 179,71% frente a los apoyos recibidos para las elecciones presidenciales de 2022 (10.218.660).

Rueda de prensa precandidata presidencial Vicky Dávila, en la entrega de firmas a la Registraduria.
Rueda de prensa precandidata presidencial Vicky Dávila, en la entrega de firmas a la Registraduria. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De las 28.582.935 presentadas este año, 5.049.855 hacen parte de Defensores de la Patria, el grupo significativo del abogado penalista Abelardo de la Espriella.

El exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, presentó 2.430.075 firmas; Aníbal Gabiria, 2.316.120; Héctor Olimpo Espinosa, 1.894.050; y Mauricio Lizcano, 1.840.260.

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.
Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por su parte, Carlos Felipe Córdoba radicó 1.303.770 apoyos; Vicky Dávila, 1.236.15O; Claudia López, 1.297.530; Luis Gilberto Murillo, 1.222.545; Daniel Palacios, 1.157.949, entre otros. El listado es largo.

Los precandidatos que menos firmas presentaron ante la Registraduría fue Pedro Agustino Rosado (240 apoyos), Mihaly Flandorffer Peniche (525); y Ernesto Sánchez Herrera (1.005).

Si todas estas fueran válidas, la cifra sería superior a las 22,6 millones de personas que salieron a votar en la segunda vuelta de 2022 e, incluso, equivaldría al 70 % de los connacionales que están habilitados para votar.

De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral de los comicios presidenciales, el 31 de enero de 2026 iniciará la inscripción de candidatos y la misma se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026.

Claudia López entregó sus firmas ante la Registraduría.
Claudia López entregó sus firmas ante la Registraduría. Foto: Foto: Cuenta de X Claudia López

Cada político cuenta con equipos de voluntarios que se ofrecen para recoger esas signaturas, personas que creen en su proyecto electoral y se postulan en sus plataformas web para recolectar esas rúbricas. No obstante, los apoyos recolectados de manera orgánica no son los únicos que llegan a esas planillas.

Existen empresas de logística dedicadas a la recolección de firmas que son contratadas por las campañas para ponerse la camiseta del candidato de turno y salir a la calle, con el único objetivo de llenar las casillas en blanco. Los acuerdos que hace cada sector político con esas compañías dependen de varios factores.

