Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López, avalados por la Registraduría para ser candidatos tras presentar firmas

Los candidatos podrán continuar con su aspiración presidencial este 2026.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 4:58 p. m.
Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López fueron avalados como candidatos.
Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López fueron avalados como candidatos. Foto: SEMANA

Se siguen sumando candidatos a la contienda presidencial. Ya fueron avaladas por la Registraduría las firmas presentadas por el exconcejal Juan Daniel Oviedo, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el excanciller Luis Gilberto Murillo.

En el caso de Murillo, la Registraduría certificó que el precandidato presentó el número válido de firmas bajo el grupo significativo “Luis Gilberto soy yo”.

Murillo había radicado 1.220.000 firmas ante el organismo electoral. “La certificación de nuestra candidatura representa mucho más que un acto administrativo: es el respaldo ciudadano de más de un millón de firmas y un mensaje claro de país”, aseguró Murillo.

Luis Gilberto Murillo
Luis Gilberto Murillo fue embajador en Estados Unidos. Foto: Prensa Luis Gilberto Murillo

Por ahora, el excanciller no ha confirmado que vaya a hacer alianzas con otros candidatos y sectores, y quiere mostrarse como una alternativa a las opciones que ya existen. “Colombia quiere una política seria, de unidad y resultados, sin extremos, gritos y peleas”, agregó.

Murillo dijo que sus propuestas se basarán en apoyar a las regiones, buscar la unión y mejorar la seguridad para darles mejores oportunidades a los colombianos y que el Estado les pueda cumplir.

Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, los favoritos para ganar la Gran Consulta por Colombia, según Polymarket

Por su parte, otra de las que celebró este hecho fue López. “La Registraduría avaló el 1.200.000 firmas con que los colombianos apoyaron nuestra candidatura a la Presidencia. Hoy arranca en firme nuestra candidatura”, aseguró la exmandataria de la capital.

López radicó 1.297.530 para ser avalada como candidata presidencial para el 2026. En su caso tampoco ha confirmado que vaya a hacer alianzas con alguna de las consultas que ya hay configuradas. López ha tenido diferencias con varios de los sectores políticos.

-
Oviedo hace parte de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

Con respecto a Oviedo, el exconcejal presentó 1.026.975 firmas a la Registraduría para ser avalado como candidato. El exdirector del Dane hace parte de la Gran Consulta por Colombia, en la que también están Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán y, el más reciente, Enrique Peñalosa.

“Nuestro propósito principal es Colombia, por encima de los egos y las diferencias. El próximo 8 de marzo serán los colombianos los que elijan la mejor opción de esta consulta para ir a la primera vuelta con una candidatura sólida que gane la presidencia y haga el mejor gobierno para los ciudadanos. Sabemos que el camino es la unión; es un clamor de los colombianos y les estamos cumpliendo”, aseguró Oviedo tras la inclusión de Peñalosa.

En medio de ese proceso se generó un distanciamiento con Daniel Palacios, quien no fue admitido en esa consulta. El exministro del Interior arremetió contra Oviedo por ese hecho.

