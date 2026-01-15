Confidenciales

Enrique Peñalosa aterriza oficialmente en la Gran Consulta por Colombia

Los miembros de la coalición confirmaron la noticia a través de sus redes sociales.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 6:10 p. m.
La Gran Consulta por Colombia está conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán
La Gran Consulta por Colombia está conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán Foto: Guillermo Torres / Semana

Con un mensaje en sus redes sociales, los miembros de la Gran Consulta por Colombia confirmaron la llegada del noveno integrante. El precandidato presidencial Enrique Peñalosa, después de recibir el aval del partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, se unió oficialmente al grupo de políticos y personalidades de la derecha y la centro derecha colombiana.

Gran Consulta por Colombia alista la llegada de dos nuevos candidatos: estos son los detalles

“La Gran Consulta por Colombia le da la bienvenida al candidato Enrique Peñalosa. Estamos convencidos de aquí saldrá la persona que será presidente en 2026″, publicaron los miembros en sus redes sociales.

De la misma manera, en el mensaje difundido recalcaron que su “propósito principal es Colombia, por encima de los egos y las diferencias. El próximo 8 de marzo serán los colombianos los que elijan la mejor opción de esta consulta para ir a la primera vuelta con una candidatura sólida que gane la Presidencia y haga el mejor Gobierno para los ciudadanos. Sabemos que el camino es la unión, es un clamor de los colombianos y les estamos cumpliendo”.

-
Los integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

La llegada de Peñalosa se da justo después de que Juan Carlos Pinzón, su ahora compañero de partido, también aterrizara en el consulta. El exalcalde de Bogotá llega para medirse el pulso en las urnas con Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón, David Luna y Vicky Dávila.

