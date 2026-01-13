Política

Gran Consulta por Colombia alista la llegada de dos nuevos candidatos: estos son los detalles

Juan Carlos Pinzón aseguró que el próximo presidente del país está en este bloque político.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 3:50 p. m.
Los candidatos de la Gran Consulta por Colombia.
Los candidatos de la Gran Consulta por Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Los aspirantes a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia confirmaron este martes 13 de enero que serán ocho los candidatos que participarán en ese mecanismo que se aplicará en las elecciones del 8 de marzo para definir a un candidato único a la Presidencia para las elecciones de 2026.

Esa fotografía, sin embargo, está por ampliarse porque Daniel Palacios y Enrique Peñalosa alistan su posible llegada a ese bloque.

Por lo pronto, la Gran Consulta por Colombia estará conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán.

La Gran Consulta, rueda de prensa.
Paloma Valencia y Vicky Dávila Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El mismo exgobernador de Antioquia, Gaviria, confirmó que la llegada de Peñalosa será uno de los primeros puntos en la agenda de la coalición para esta semana. La líder del Partido Oxígeno, Íngrid Betancourt, confirmó que la colectividad está lista para entregarle su aval a Peñalosa, tras la propuesta que hizo Pinzón de sumarlo a esta contienda. Además, el aterrizaje de Palacios sería cuestión de días.

Hay varios consensos en la Gran Consulta por Colombia: quien gane tendrá el apoyo de todos los integrantes de ese bloque, el ganador podrá elegir quién será su fórmula vicepresidencial, los ocho están convencidos de que se necesita una transición a la democracia en Venezuela y de que la próxima administración de la Casa de Nariño tendrá que trabajar de la mano con la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

La Gran Consulta, rueda de prensa.
Vicky Dávila Precandidata presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Voten el 8 de marzo y escojan el próximo presidente de Colombia. Nosotros no le tenemos miedo al voto, no le tenemos miedo a la democracia. La meta que tenemos es que el 8 de marzo tengamos 25 millones de votos”, comentó Gaviria.

Entretanto, Vicky Dávila se refirió a la llegada de Palacios a ese mecanismo, y apuntó a que todas las solicitudes se analizarán según las normas que se establecieron dentro del bloque.

Los ocho candidatos ofrecieron una rueda de prensa en la que hablaron sobre los avances de esa coalición. En medio del evento, fueron consultados sobre cuál sería el camino que tomarían si a segunda vuelta pasan solo Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, un escenario que quedó retratado en la reciente encuesta publicada por SEMANA.

“Colombia no puede improvisar, no se puede dar el lujo de que simplemente ganen ideologías extremas o personas que vienen a entrenar a ver si les gusta el tema del servicio público o no. Llegó la hora de que Colombia enfrente sus problemas como debe ser, teniendo en cuenta que no hay mesías. Ni el mesianismo ni el populismo son solución alguna”, respondió Pinzón.

