JUDICIALES

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar revela fecha en la que saldría la decisión sobre la emergencia económica de Petro

El presidente de la Corte Constitucional habló con María Isabel Rueda de las vías jurídicas que existen para una suspensión provisional de esos decretos.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 11:06 a. m.
Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional.
Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Hay enorme expectativa por lo que pueda pasar en las altas cortes alrededor de las decisiones económicas tomadas por Gustavo Petro en la última semana del año. En la Corte Constitucional, el tema está enfocado en la emergencia económica, la vía que eligió el presidente para poder imponer más impuestos a los colombianos en 2026.

Se trata de una decisión muy cuestionada por los juristas que aseguran que no existen las condiciones necesarias para acudir a esa vía de excepción. Como se recordará, la medida salió en la vacancia judicial y muchos sectores esperan con ansiedad lo que pueda definir el alto tribunal, ahora que regresó a sus labores.

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, dio luces de lo que viene. Lo hizo en una entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo. Allí, explicó cuál podría ser el camino y la jurisprudencia que sustentaría una decisión que apunte a la suspensión provisional del decreto. Es decir, a que se suspendan sus efectos de manera inmediata, mientras la corte decide el fondo del asunto.

Lo primero que explicó el magistrado Ibáñez es que existen ya dos magistrados asignados para el estudio de los dos decretos que expidió el gobierno, el decreto madre que declaró la emergencia y el que definió los impuestos. “El sorteo se hizo en sala plena, con la participación de casi la totalidad de sus magistrados. El primero le correspondió al magistrado Carlos Camargo, el segundo al magistrado Juan Carlos Cortés. Y ambos procesos deben surtirse simultáneamente".

Más de Nación

jorge enrique ibáñez najarPresidente de la Corte Constitucional

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar revela fecha muy pronto en la que saldría la decisión sobre la emergencia económica de Petro

