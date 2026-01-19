Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar revela fecha en la que saldría la decisión sobre la emergencia económica de Petro

Hay enorme expectativa por lo que pueda pasar en las altas cortes alrededor de las decisiones económicas tomadas por Gustavo Petro en la última semana del año. En la Corte Constitucional, el tema está enfocado en la emergencia económica, la vía que eligió el presidente para poder imponer más impuestos a los colombianos en 2026.

Se trata de una decisión muy cuestionada por los juristas que aseguran que no existen las condiciones necesarias para acudir a esa vía de excepción. Como se recordará, la medida salió en la vacancia judicial y muchos sectores esperan con ansiedad lo que pueda definir el alto tribunal, ahora que regresó a sus labores.

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, dio luces de lo que viene. Lo hizo en una entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo. Allí, explicó cuál podría ser el camino y la jurisprudencia que sustentaría una decisión que apunte a la suspensión provisional del decreto. Es decir, a que se suspendan sus efectos de manera inmediata, mientras la corte decide el fondo del asunto.

Entrevista María Isabel Rueda: presidente de la Corte Constitucional



Lo primero que explicó el magistrado Ibáñez es que existen ya dos magistrados asignados para el estudio de los dos decretos que expidió el gobierno, el decreto madre que declaró la emergencia y el que definió los impuestos. “El sorteo se hizo en sala plena, con la participación de casi la totalidad de sus magistrados. El primero le correspondió al magistrado Carlos Camargo, el segundo al magistrado Juan Carlos Cortés. Y ambos procesos deben surtirse simultáneamente".

Ibáñez Najar dio detalles del tema que causa más interés: cuándo podría darse una decisión al respecto. “Cualquiera de nosotros podría solicitarle a la sala plena, la próxima es en 4 días, el próximo viernes (las siguientes serán el 28 y el 29), que estudie las solicitudes que ya se han formulado por varios ciudadanos y grupos de interés, para que se decrete la suspensión provisional. Total, que todo eso puede ocurrir en el curso de esta semana. Entre hoy y el viernes es muy posible que haya una decisión de la Corte en cualquier sentido: suspender o no suspender".

