Nación

Consejo Gremial pide hundir la emergencia económica de Petro; esta es la solicitud que llegó a la Corte

La petición llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo, ponente del control constitucional a ese decreto.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 8:54 p. m.
Logo Consejo Gremial Nacional
Logo Consejo Gremial Nacional Foto: Consejo gremial

El Consejo Gremial le acaba de pedir a la Corte Constitucional que tumbe el decreto de emergencia económica que expidió el presidente Gustavo Petro, a través de una solicitud que llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo, quien lleva el control automático de constitucionalidad sobre ese acto administrativo.

La representante del Consejo Nacional Gremial, Natalia Gutiérrez Jaramillo, le pidió al magistrado Camargo que declare la inexequibilidad de dicho decreto por supuesta falta de exigencias formales, presupuestos fácticos, valorativos y de suficiencia, y al basarse en circunstancias estructurales que se podrían atender con la gestión ordinaria del Estado.

Magistrado Camargo advierte “efectos irreversibles” si no se suspende la emergencia económica

El documento detalló que la declaratoria de estado de emergencia es un mecanismo que de manera inevitable afecta temporalmente los principios de la democracia y la separación de poderes, por la alteración que se daría en la distribución ordinaria de competencias entre las ramas del poder público.

Pero Gutiérrez expuso en su solicitud ante la Corte que el “Presidente de la República incurrió en vicios sustanciales en la valoración de los hechos invocados como fundamento de la declaratoria, al calificarlos de manera arbitraria y errónea en cuanto a su supuesta sobreviniencia, gravedad e inminencia, y al desconocer la existencia y suficiencia de los mecanismos ordinarios”.

Bogotá

El duro golpe a las finanzas de Bogotá tras perder millonario recaudo por impuestos no cobrados entre 2020 y 2025

Bogotá

Confirman suspensión de agua en Bogotá del 26 al 29 de enero; afectarán varios barrios de la ciudad: consulte los horarios

Nación

Falsos positivos: comienza el juicio en la JEP contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa

Medellín

Fiscalía pide declarar Grupo Delictivo Organizado a investigados por corrupción en el Área Metropolitana durante la Alcaldía de Daniel Quintero, entre ellos, Juan David Palacio

Bogotá

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló del paseo millonario, delito que tiene en alerta a la ciudad

Nación

Primicia: abren investigación al Ejército por compra de pocillos y gorras con dineros de la conmoción para el Catatumbo

Nación

Procuraduría abre investigación tras la portada de SEMANA sobre la olla podrida en el Ejército con gastos reservados

Nación

Presidencia vuelve a recusar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que no participe en el debate de la reforma pensional

Política

“Desobedece esa orden”: Gustavo Petro se despachó contra un magistrado que busca suspender la emergencia económica

Nación

Emergencia económica: la tesis del maestro de los constitucionalistas que podría usar la Corte para tumbar el decreto de Gustavo Petro

Carlos Camargo es quien más se ha medido en votos en la historia del Congreso y ha resultado victorioso: fue magistrado del CNE, defensor del Pueblo y ahora llegará a la Corte.
Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Para el Consejo Gremial, la emergencia económica no cumplió la totalidad de los requisitos formales previstos en la Constitución, pues una de las personas que firmó el decreto “carecía de la competencia constitucional y legal”, al no estar investida en el empleo de ministra de despacho.

“Dado que el encargo de la doctora Irene Vélez Torres inició el 5 de agosto de 2025, es claro que su término inicial de tres (3) meses se extendía, como máximo, hasta el 5 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, la continuidad válida del encargo exigía, de manera ineludible, la expedición de un acto administrativo expreso de prórroga por parte de la autoridad nominadora, esto es, del Presidente”, dice la petición del Consejo.

Irene Vélez asumió como encargada tras la renuncia de Lena Estrada.
Irene Vélez, ministra de Ambiente encargada. Foto: guillermo torres-semana

Esa situación sería el origen de que el magistrado Carlos Camargo expidiera un auto en el que decretó varias pruebas, entre ellas, el acto administrativo en el que se encargó a Irene Vélez como ministra de Ambiente, para verificar si todos los mismos que firmaron la emergencia estaban posesionados y en sus funciones.

La Corte Constitucional ha precisado que un decreto declaratorio debe tener la firma de todos los ministros y el presidente para que queden como los responsables de ese tipo de estados. El magistrado Camargo deberá analizar esta petición, a pesar de que su postura también es tumbar la emergencia.

Más de Nación

Concejal Julián Uscátegui

El duro golpe a las finanzas de Bogotá tras perder millonario recaudo por impuestos no cobrados entre 2020 y 2025

La suspensión del servicio puede durar entre 4 y 24 horas.

Confirman suspensión de agua en Bogotá del 26 al 29 de enero; afectarán varios barrios de la ciudad: consulte los horarios

Víctimas de falsos positivos ante la JEP-

Falsos positivos: comienza el juicio en la JEP contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa

Daniel Quintero y Juan David Palacio.

Fiscalía pide declarar Grupo Delictivo Organizado a investigados por corrupción en el Área Metropolitana durante la Alcaldía de Daniel Quintero, entre ellos, Juan David Palacio

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló del paseo millonario, delito que tiene en alerta a la ciudad

Estos son los pocillos que compró el Ejército para regalar a la población por la crisis humanitaria en el Catatumbo, en Norte de Santander.

Primicia: abren investigación al Ejército por compra de pocillos y gorras con dineros de la conmoción para el Catatumbo

ED 2270 portada Semana

Procuraduría abre investigación tras la portada de SEMANA sobre la olla podrida en el Ejército con gastos reservados

Presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar

Presidencia vuelve a recusar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que no participe en el debate de la reforma pensional

¿Qué resolvió la justicia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez?, este fue el veredicto.

Resolución de la Fiscalía frenó imputación a fiscal que buscaba testigos contra el expresidente Uribe

Logo Consejo Gremial Nacional

Consejo Gremial pide hundir la emergencia económica de Petro; esta es la solicitud que llegó a la Corte

Noticias Destacadas