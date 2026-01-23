Nación

Magistrado Camargo advierte “efectos irreversibles” si no se suspende la emergencia económica

El togado le pidió a los magistrados de la Sala Plena que suspendan provisionalmente el decreto que expidió el presidente Petro.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 2:32 a. m.
Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional.
Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Este viernes 23 de enero, el magistrado Carlos Camargo le envió a sus compañeros de la Sala Plena de la Corte Constitucional, la ponencia en la que pide suspender de manera provisional la declaratoria de emergencia económica que firmó el presidente Gustavo Petro. El jurista advirtió “efectos irreversibles” si no se acude a ese mecanismo.

En un documento de 86 páginas, el magistrado adujo que esa postura ha sido reclamada por diferentes solicitudes ciudadanas que le han llegado a la Corte para que suspenda provisionalmente el decreto declaratorio del estado de emergencia por su “manifiesta incompatibilidad con el texto constitucional y los efectos irreversibles que ocasionan”.

Camargo explicó en su ponencia que el decreto matriz evidencia un problema estructural relacionado con el tema fiscal que habilita al Gobierno a tomar una serie de medidas, a través de los decretos que considere necesarios para este estado de emergencia.

Por lo que advirtió que, de mantenerse vigente esa declaratoria durante el proceso de revisión de constitucionalidad, podría terminar en la “imposibilidad o dificultad extrema de retornar a la situación anterior”.

YouTube video s4en8Wb3tQo thumbnail

La ponencia expuso que retroceder a la situación jurídica del estado anterior a los efectos producidos por la norma “resulta materialmente imposible por la consolidación de efectos inconstitucionales”.

En ese concepto también se destacó que las medidas del decreto matriz por el déficit fiscal están generando efectos desde el 1 de enero de 2026, y aunque algunos tributos no son pagados desde esa época, la Corte explicó que, desde la “perspectiva del hecho generador”, todos aplican para el año gravable.

jorge enrique ibáñez najarPresidente de la Corte Constitucional
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, también solicitó la suspensión de la emergencia. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La medida también está soportada en una necesidad como el mecanismo menos grave para garantizar la integridad de la Constitución, teniendo en cuenta que sus efectos se extienden hasta que se adopte una decisión de fondo con el decreto madre, según los argumentos de Camargo.

El magistrado también detalló que la suspensión provisional es un “sacrificio que recae” directamente sobre las potestades que tiene el Gobierno y “por medio de las cuales desplaza al órgano representativo que corresponde la aprobación de los impuestos“.

Uno de los principales argumentos de esta postura es que el decreto es contrario a la Constitución, al suplantar la voluntad del Congreso expresada en la negativa de aprobar la reforma tributaria que impulsó el Gobierno Petro para corregir el déficit presupuestal, advirtiendo que “en parte” fue “causado por el propio Gobierno.

Camargo sentó su postura en suspender provisionalmente el decreto matriz hasta que la Sala Plena de la Corte tome una decisión de fondo sobre la validez, pero serán los magistrados de esa misma instancia los que deberán tomar una decisión definitiva sobre esa ponencia. La emergencia económica de Petro en manos de la Corte Constitucional.

