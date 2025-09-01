Suscribirse

“Impulso procesal”: la nueva petición en la demanda que busca que se devuelva la terna en la que quedó Carlos Camargo

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se presentó una acción popular que reclama por la postulación del exdefensor del Pueblo.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 9:49 p. m.
La jurista María Patricia Balanta Medina, el exdefensor del Pueblo Carlos Ernesto Camargo Assis y el abogado Jaime Humberto Tobar Ordóñez. Los tres conforman la terna seleccionada este jueves por la Corte Suprema de Justicia, de la cual el Senado elegirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional.
A pocas horas que se adelante la votación en el Senado para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, las abogadas Valentina Giraldo Zuluaga y Andrea Liliana Parra Fonseca pidieron un “impulso procesal” ante la acción popular que pide que se devuelva la terna que presentó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

¿La razón? Para las demandantes, pese a que el 14 de agosto el magistrado del Tribunal Administrativa de Cundinamarca, Noberto Cermeño recibió la acción judicial hasta el momento no ha hecho una mención de fondo frente a las medidas cautelares que buscan suspender el trámite de la votación.

Y es que el magistrado tampoco ha informado si acepta o no la demanda para su estudio. Esto pese a que la ley es clara al señalar que tiene tres días hábiles para emitir un pronunciamiento de fondo.

Con el tiempo corriendo, las demandantes aseveran que es imperativo que el magistrado haga una manifestación frente a la petición de medidas cautelares.

Carlos Camargo
“De no decidirse antes de la fecha, se tomaría ineficaz la protección solicitada y se consolidaría un perjuicio a los derechos colectivos invocados”, manifiesta el documento conocido en su totalidad por SEMANA.

En las medidas cautelares se cuestiona la presencia de Carlos Camargo Assis en la terna, aseverando que cuenta con una “inhabilidad constitucional” para ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional.

Esto debido a que por su paso por la Defensoría del Pueblo nombró a varios familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en cargos de notable importancia.

Estas son las medidas cautelares solicitadas

  • Que se ordene dejar sin efectos provisionalmente el apartado ‘Carlos Ernesto Camargo Assis’ de los actos administrativos de trámite denominados ‘Listado de Admitidos’ y ‘Listado de Preseleccionados’ en el marco de la Convocatoria 02 de 2025 de la Corte Suprema de Justicia.
  • Ordenar a la Corte Suprema de Justicia que se abstenga de incluir al señor Carlos Ernesto Camargo Assis en la terna que será enviada al Senado de la República para la elección de magistrados de la Corte Constitucional.
  • Ordenar a la Comisión de Acreditación del Senado de la República devolver la terna que remita la Corte Suprema de Justicia en caso de que incluya al sector Carlos Ernesto Assis, por encontrarse incurso en el causal de inhabilidad constitucional.

La Plenaria del Senado fijó para el próximo 3 de septiembre la votación. En los últimos días la abogada María Patricia Balanta ha sumado apoyo por parte de varias colectividades.

La jurista María Patricia Balanta Medina conforma la terna seleccionada este jueves por la Corte Suprema de Justicia, de la cual el Senado elegirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional.
Por lo que desde ya se prevé que será una elección “foto finish” la que se presentará el próximo miércoles.

