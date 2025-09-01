“Así no mijo”: Dilian Francisca Toro criticó a Daniel Briceño y se desmarcó de la elección del nuevo magistrado de la Corte

La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional el próximo miércoles, 3 de septiembre, tiene a distintos sectores políticos con los pelos de punta porque altos funcionarios de la Casa de Nariño están jugados por el triunfo de María Patricia Balanta que, sin duda, le garantizará al petrismo unas mayorías en dicho tribunal.

En ese tire y afloje apareció la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien, al parecer, apostaría a que el Partido de la U, su casa política, se incline en favor de Balanta, en una especie de alianza entre ella y el petrismo.

María Patricia Balanta, la candidata a magistrada cercana al petrismo. | Foto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ese respaldo le ha costado a Toro varias críticas por parte de sectores independientes y de oposición a Petro.

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, se unió a la preocupación de varios líderes políticos en el país por la posible elección de María Patricia Balanta como magistrada de la Corte Constitucional, “con lo cual Gustavo Petro conformaría una fuerte mayoría en esa Corte. Todo el país con los ojos puestos en el Senado esta semana”, manifestó.

Dilian Francisca Toro ( Gobernadora del Valle). Fotos Raúl Palacios / El País. | Foto: Raúl Palacios

En un video que divulgó en sus redes sociales, Briceño dijo: “Si el señor Gustavo Petro logra que las mayorías en el Senado, que está configurando el ministro del Interior Armando Benedetti de la mano con Dilian Francisca Toro, del Partido de la U, y de algunos congresistas del Partido Liberal y Carlos Trujillo, del Partido Conservador, lo que ocurrirá es que el presidente se quedará con seis magistrados en la Corte Constitucional, de los cuales, cuatro son de él, de su bolsillo, él los maneja”.

Recalcó que, si la elección de María Patricia Balanta se garantiza, “Petro tendrá el poder absoluto en una de las cortes más importantes y sobre todo en un momento en el que se definen cosas de gran relevancia en materia electoral, de pensiones, salud y presupuestal”.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño. | Foto: NICOLÁS LINARES

Y siguió: “Si permitimos que el Partido de la U, la señora Dilian Francisca Toro y el señor Alexander Vega, ‘opositores’ de Gustavo Petro, pero quienes han estado arrodillados y vendidos a la mermelada, y ponen a María Patricia Balanta como magistrada, el presidente conformará mayorías en esta corte en los próximos cinco o seis años. Tenemos que exigirles al Partido Liberal, Conservador y la U que no vayan a vender el país”.

Contó que hoy los magistrados Miguel Polo, Héctor Carvajal, Vladimir Fernández, son de Petro y tuvieron el respaldo de esos partidos. Mientras tanto, “los magistrados Juan Carlos Cortes y Natalia Ángel están votando y le están ayudando desde hace rato al presidente en la Corte”.

Dilian Francisca Toro no se quedó callada y le respondió al concejal Daniel Briceño.