Suscribirse

Confidenciales

María Patricia Balanta logra el apoyo del Gobierno y el Pacto Histórico en su aspiración a la Corte Constitucional

La candidata también cuenta con el respaldo del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del gobierno Petro.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 6:53 p. m.
La jurista María Patricia Balanta Medina conforma la terna seleccionada este jueves por la Corte Suprema de Justicia, de la cual el Senado elegirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional.
La jurista María Patricia Balanta Medina conforma la terna seleccionada por la Corte Suprema de Justicia, de la cual el Senado elegirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional. | Foto: Colprensa

El próximo 3 de septiembre la plenaria del Senado elegirá al nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes. SEMANA confirmó en las últimas horas que la candidata María Patricia Balanta ya cuenta con el apoyo del Gobierno Petro, el Pacto Histórico y el partido de la U, a través del exregistrador Alexander Vega, codirector de esta colectividad.

Contexto: Estos son los tres integrantes de la terna para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional

El ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se mueve como pez en el agua en el Congreso, se ha encargado de hablar con los congresistas para que respalden a Balanta, una abogada vallecaucana que ha sido juez y docente universitaria. Balanta, con esos respaldos, podría truncar la aspiración del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, uno de los favoritos para llegar a la Corte Constitucional y quien está en la terna junto con Jaime Tobar.

El Gobierno Petro es consiente de la necesidad de contar con un voto más en la Corte Constitucional, donde se estudia la reforma pensional y donde podría terminar también la reforma a la salud. En el alto tribunal también se evalúa una tutela instaurada por el exsenador Alexander López, quien busca tumbar un fallo del Consejo de Estado, que anuló su elección como congresista del Pacto Histórico por haber incurrido en doble militancia, según los magistrados.

María Patricia Balanta también cuenta con el respaldo del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del Gobierno Petro, quien se ha encargado de alinear las fuerzas en la Corte a favor de los intereses en la Casa de Nariño.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Fuera, fuera”: le armaron tremendo escándalo a David Racero en Bogotá. Vea lo que pasó

2. “Ojo se vuela Uribe”: dice congresista petrista tras ver en libertad al expresidente

3. Maduro le hace un guiño a China en plena tensión con EE.UU.: se estaría comunicando con Xi Jinping

4. Luis Díaz ya tiene canción en Bayern Múnich: hinchas enloquecen por él y Harry Kane

5. “Nadie es capaz de decirle nada a Arnold Schwarzenegger”: revelan anécdota sobre el legendario actor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte ConstitucionalConsejo de EstadoCorte Suprema de Justiciaterna

Noticias Destacadas

La jurista María Patricia Balanta Medina conforma la terna seleccionada este jueves por la Corte Suprema de Justicia, de la cual el Senado elegirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional.

María Patricia Balanta logra el apoyo del Gobierno y el Pacto Histórico en su aspiración a la Corte Constitucional

Redacción Semana
Paloma Valencia e Iván Cepeda.

Paloma Valencia lanzó críticas contra Iván Cepeda y su precandidatura presidencial: “Lo recuerdo cuando recogió a Santrich en la cárcel”

Redacción Semana
Álvaro Uribe y Miguel Uribe Londoño

Papá de Miguel Uribe Turbay se estrena como precandidato presidencial este domingo: máxima expectativa en el Centro Democrático

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.