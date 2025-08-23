María Patricia Balanta logra el apoyo del Gobierno y el Pacto Histórico en su aspiración a la Corte Constitucional

El próximo 3 de septiembre la plenaria del Senado elegirá al nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes. SEMANA confirmó en las últimas horas que la candidata María Patricia Balanta ya cuenta con el apoyo del Gobierno Petro, el Pacto Histórico y el partido de la U, a través del exregistrador Alexander Vega, codirector de esta colectividad.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se mueve como pez en el agua en el Congreso, se ha encargado de hablar con los congresistas para que respalden a Balanta, una abogada vallecaucana que ha sido juez y docente universitaria. Balanta, con esos respaldos, podría truncar la aspiración del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, uno de los favoritos para llegar a la Corte Constitucional y quien está en la terna junto con Jaime Tobar.

El Gobierno Petro es consiente de la necesidad de contar con un voto más en la Corte Constitucional, donde se estudia la reforma pensional y donde podría terminar también la reforma a la salud. En el alto tribunal también se evalúa una tutela instaurada por el exsenador Alexander López, quien busca tumbar un fallo del Consejo de Estado, que anuló su elección como congresista del Pacto Histórico por haber incurrido en doble militancia, según los magistrados.