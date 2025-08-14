Estos son los tres integrantes de la terna para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escogió los tres nombres de las personas que irán hasta el Senado de la República para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo del José Fernando Reyes, quien está a punto de cumplir sus 8 años como integrante de ese alto tribunal.

Después de varias horas de debate entre los magistrados que conforman la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados se decantaron por formar una terna conformada por dos hombres y tres mujeres. La discusión estuvo sobre cinco personas, de las que finalmente salió la terna que será presentada al Congreso de la República.

Desde la Suprema confirmaron a través de un comunicado que los elegidos fueron el exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, la magistrada del Tribunal de Buga, Patricia Balanta, y el conjuez de la Corte Constitucional, Jaime Humberto Tobar.

A través de un comunicado, la Sala Plena confirmó: “Fueron seleccionados los abogados María Patricia Balanta Medina, Carlos Ernesto Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar Ordóñez, quienes cuentan con una destacada trayectoria profesional y poseen las cualidades personales necesarias para asumir el cargo en la Corte Constitucional”.

El exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que, ante la "fragmentación del debate público", la Corte Constitucional debe consolidarse como "baluarte de garantía", en medio de la elección para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes.

Dicho cargo es la vacante que dejará en los próximos días el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien estuvo al frente de la presidencia de ese alto tribunal y ha protagonizado varias tensiones con el Gobierno Petro, por las iniciativas que ha tenido como las reformas para modificar el actual sistema de salud.

¿Quiénes son los ternados?

Patricia Balanta es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca y tiene especialización en comercio internacional, maestría y doctorado. Se ha desempeñado como juez y magistrada. Además, tiene una amplia experiencia como docente.

Patricia Balanta, aspirante a magistrada de la Corte Constitucional, manifestó en su presentación a la Corte Suprema que "el juez constitucional debe juzgar controlando toda presión, omitiendo mensajes catastróficos".

El exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con especialización, maestría y doctorado en derecho. Ha ocupado cargos como Vicerrector de proyección universitaria de la misma universidad.

Por su parte, Jaime Tobar Ordóñez es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, tiene especialización en derecho constitucional y maestría en derecho. Ha ocupado cargos en el Ministerio de Justicia, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y conjuez de la Corte Constitucional.