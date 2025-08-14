Suscribirse

Estos son los tres integrantes de la terna para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió los tres nombres que llegarán al Senado para elegir al nuevo magistrado de ese alto tribunal.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 6:21 p. m.
Carlos Camargo, Patricia Balanta y Jaime Tobar. | Foto: No

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escogió los tres nombres de las personas que irán hasta el Senado de la República para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo del José Fernando Reyes, quien está a punto de cumplir sus 8 años como integrante de ese alto tribunal.

Después de varias horas de debate entre los magistrados que conforman la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados se decantaron por formar una terna conformada por dos hombres y tres mujeres. La discusión estuvo sobre cinco personas, de las que finalmente salió la terna que será presentada al Congreso de la República.

Contexto: Polarización y lenguaje de odio: las principales preocupaciones de los aspirantes a la Corte Constitucional

Desde la Suprema confirmaron a través de un comunicado que los elegidos fueron el exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, la magistrada del Tribunal de Buga, Patricia Balanta, y el conjuez de la Corte Constitucional, Jaime Humberto Tobar.

A través de un comunicado, la Sala Plena confirmó: “Fueron seleccionados los abogados María Patricia Balanta Medina, Carlos Ernesto Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar Ordóñez, quienes cuentan con una destacada trayectoria profesional y poseen las cualidades personales necesarias para asumir el cargo en la Corte Constitucional”.

Dicho cargo es la vacante que dejará en los próximos días el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien estuvo al frente de la presidencia de ese alto tribunal y ha protagonizado varias tensiones con el Gobierno Petro, por las iniciativas que ha tenido como las reformas para modificar el actual sistema de salud.

¿Quiénes son los ternados?

Patricia Balanta es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca y tiene especialización en comercio internacional, maestría y doctorado. Se ha desempeñado como juez y magistrada. Además, tiene una amplia experiencia como docente.

El exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con especialización, maestría y doctorado en derecho. Ha ocupado cargos como Vicerrector de proyección universitaria de la misma universidad.

Por su parte, Jaime Tobar Ordóñez es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, tiene especialización en derecho constitucional y maestría en derecho. Ha ocupado cargos en el Ministerio de Justicia, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y conjuez de la Corte Constitucional.

La Corte Suprema expidió un comunicado explicando: “La convocatoria pública 02-2025 para la conformación de la terna se inició el 8 de junio, recibiendo un total de 68 inscripciones. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos, fueron admitidos 39 aspirantes. Posteriormente, se seleccionaron 15 candidatos para ser escuchados en la Sala Plena”.

