Dos hombres y una mujer: así va la puja en la Corte Suprema para la terna a la Corte Constitucional

SEMANA conoció los seis nombres que en estos momentos suenan para conformar la terna que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le enviará al Senado de la República con el fin que elija al nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Esta revista supo que en medio de toda la controversia y las supuestas inhabilidades que fueron descartadas por dicha Sala, el primero en salir a conformar dicho grupo fue Carlos Camargo, el exdefensor del Pueblo, que destacó en su presentación la necesidad de que la Constitucional sea garantía en medio de la polarización que vive el país.

Los tres hombres que se estarían disputando un solo cupo para llegar a la elección de magistrado en el Congreso de la República son: el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Pedro Orio; el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Juan Jacobo Calderón, y el profesor Jaime Humberto Tobar.