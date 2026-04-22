Gustavo Petro habló de “prevaricato” de magistrados de la Corte Constitucional por decisión sobre quién debe investigarlo

Este miércoles, 22 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al fallo de la Corte Constitucional que rechazó la nulidad contra la decisión que ratificó la competencia de la Comisión de Acusación para investigarlo.

El caso obedece al proceso por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la financiación de su campaña para llegar a la Casa de Nariño.

Corte rechaza nulidad contra fallo que ratificó competencia de la Comisión de Acusación para investigar al presidente Petro

En el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el presidente Petro mencionó un eventual “prevaricato” por parte de los magistrados de la Corte Constitucional, situación que manifestó que consultará con su equipo de abogados.

“La Corte Constitucional no acepta anular su fallo sobre que no se me debe investigar por el Consejo Nacional Electoral, sino en el tiempo que establece la ley y que se cumplió con acto del mismo Consejo de Estado, donde se dijo que no había sobre topes ni irregularidades en mi campaña”, expresó el mandatario colombiano en sus redes sociales.

Y avanzó en el mensaje: “Consultaré con mis abogados si lo cometido por magistrados y miembros del Consejo Electoral fue un prevaricato, para poner las acciones respectivas. De hecho, la investigación que se desarrolla tiene varias bases de nulidad”.

Frente a la determinación de ese alto tribunal, que motivó la reacción de Gustavo Petro, trascendió que el fallo se dio con una votación de 6 a 2. Entre estos, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto; las magistradas Paola Meneses y Natalia Ángel Cabo, y el magistrado Miguel Polo Rosero, aclararon su voto. Mientras que Héctor Carvajal estaba impedido para esa discusión.

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Finalmente, esa decisión de la Corte Constitucional se dio luego de que el Consejo de Estado presentara una petición de nulidad contra la sentencia SU-275 del 26 de junio de 2025, que ratificó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes como la autoridad competente para investigar a Gustavo Petro por posible violación de topes en su campaña a la Presidencia.