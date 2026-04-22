“Explique, señor Duque”: Gustavo Petro respondió al expresidente por decirle que no aprendió “finanzas públicas”

Un nuevo roce se presentó entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque. El cual ocurrió otra vez en X y se originó por una aguda pulla que le lanzó Duque.

Duque expresó: “Ay, Gustavo, cuatro años y no pudo aprender de las finanzas públicas. Pagaron un crédito adquirido por el Estado colombiano en las mejores condiciones con el FMI para enfrentar una pandemia en momentos de crisis global”.

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“Usted, por el contrario, le deja a las generaciones futuras el déficit fiscal más alto del siglo, un costo de la deuda que es el doble de lo que costaba en 2022 y la credibilidad fiscal del país por el piso”, manifestó el exmandatario.

Y remató la publicación que hizo en su cuenta de X: “PD: ¿A cuánto están emitiendo deuda hoy?”.

Posteriormente, Petro no dejó pasar esa crítica de Duque y le respondió por la misma vía: “Explique, señor Duque ¿por que el único país que tomó un crédito con el FMI en todo el planeta fue Colombia?.

“¿Sabe usted qué le pasa a un país si deja de pagar un crédito del FMI? Las condiciones son tan onerosas y con tal pérdida de soberanía que las autoridades económicas y de hacienda de los países no miran solo tasas de interés, sino el enorme riesgo que generan los créditos con el FMI”, insistió Petro.

Sumado a ello expresó: “Este Gobierno, al ser capaz de pagar en los tiempos requeridos, no solo la deuda total con el FMI sino todos los compromisos de deuda que se asumieron en gobiernos pasados, demuestra que la deuda en mi Gobierno ha sido cumplida de acuerdo a la Constitución. Ahora no estamos en riesgo de ninguna condición del FMI”.

“Qué tristeza, una nación tan bella como Colombia, tener un Gobierno como el de Gustavo Petro”

Y finalmente en otro mensaje indicó Petro: “Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores”.

La tensión entre Petro y Duque se viene incrementando en época electoral con un intercambio de mensajes sobre varias políticas públicas del Gobierno actual.