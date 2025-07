Petro pidió la Cruz de Boyacá para Guillermo Jaramillo y en cambio atacó con dureza a un magistrado que criticó al minSalud

“ El magistrado Reyes aquí está prejuzgando y de manera grave, porque acusa a mi ministro de Salud de homicidio por omisión, cuando mi ministro ha salvado miles de vidas de niños y niñas, y mujeres en embarazo. El ministro Jaramillo merece la Cruz de Boyacá y se la voy a otorgar. Hay quienes miran y no quieren ver. ¿Es que no bastan las acciones policiales de incautación de medicinas compradas por el gobierno, y que encuentran en las bodegas de los gestores farmacéuticos?”, posteó Petro.

Además, añadió en sus redes sociales: “¿No ve que allí están los homicidas por omisión? No es el que paga las medicinas, el homicida; es el que las acapara. ¿No ve los billones de pesos perdidos en las cuentas de las EPS?, ¿Es que no ve que las EPS intervenidas pudieron reducir sus deudas y las no intervenidas las duplicaron?, ¿Es que no ve que gracias a nuestro modelo preventivo detuvimos la expansión de la peste amarilla?, ¿No ve que el gobierno pagó todos los medicamentos de enfermedades huérfanas, de alto costo y crónicas, y no las entregan en las EPS a los pacientes?”.