Gustavo Petro alertó que existe una “maniobra” para no permitir su reforma pensional: “Nunca antes visto”; este es su argumento

En un reciente trino que publicó en su cuenta personal de X, al mandatario colombiano no le habría gustado que el Banco de la República le solicitara al alto tribunal diferir la entrada en vigencia del proyecto.

En el mensaje, el jefe de Estado alertó que existe ahora una “nueva maniobra” para que no salga a flote su reforma pensional.

“Definitivo: estamos ante una nueva maniobra para no permitir la reforma pensional. Nunca antes visto”, publicó el presidente Gustavo Petro.

Pero lo particular del trino de Petro es que, en pleno evento de su Gobierno sobre transición energética, que se llevó a cabo en Pasto, Nariño, acusó, sin pruebas, al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, de supuestamente estar detrás de una estrategia para hundir la reforma pensional.

“Yo hablé del magistrado Ibáñez (presidente de la Corte Constitucional) y no quiero dejar ahí una cosa mal hecha. Lo que pasa es que volvieron a discutir el proyecto, no el proyecto, sino a tratar de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma pensional, sobre la base de que al subsanar, que ya lo hicimos, no quedó bien subsanado”, anotó Petro.