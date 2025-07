Este medio se contactó con el magistrado Ibáñez Najar después de esos señalamientos del mandatario y señaló: “El ponente no está detrás de ninguna estrategia para hundir la reforma pensional. Hasta ahora no hemos podido siquiera sacar el auto del 17 de junio de 2025 que ordenó la subsanación porque tres magistrados no lo han firmado (Vladimir Fernández, Natalia Ángel y Miguel Polo)”.