Implicaciones de la decisión de la Corte Constitucional con la reforma pensional: lo que se detiene y lo que sigue

En consecuencia, aunque ya el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, anunció que convocará a sesiones extras, la reforma pensional no entraría en vigencia el 1 de julio, como estaba previsto.

Hasta el momento, la Corte Constitucional no ha expedido el auto con los detalles del fallo, lo que impide que se hagan los análisis pertinentes, pero desde ya hay posibilidad de establecer algunas de las implicaciones que tiene la decisión del alto tribunal.

‘Vivitos y coleando’

Pilar solidario

Desde que se conoció la decisión de la Corte empezó de nuevo el ruido alrededor del pilar solidario creado para beneficiar a cerca de 3 millones de adultos mayores que no tuvieron oportunidad de cotizar nada para su pensión. “Van a afectar a los viejitos”, dicen algunas voces.

Pues no. Velasco explicó que la transferencia social para este grupo de colombianos nunca dependió de la ley. Hace un año existe un decreto alrededor del tema, con lo cual, ese giro para los adultos mayores depende más de la disponibilidad presupuestal.

¿Qué pasa con la transición?

Los decretos reglamentarios ya expedidos

Beneficio para mujeres

No obstante, hay un beneficio para las mujeres que no tendrá que esperar, toda vez que se trata del cumplimiento de una orden anterior de la Corte Constitucional, la cual se metió en la reforma, justamente para acatarla. Se refiere a la medida que, a partir del 1 de enero de 2025 pone a las mujeres a cotizar, no 1300 semanas como hasta ahora, sino 1275 semanas.