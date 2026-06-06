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Reforma pensional de Petro sigue congelada en la Corte Constitucional en plena campaña

La discusión de la iniciativa en la Corte Constitucional permanece sin definición y coincide con el debate político de cara al próximo gobierno.

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Redacción Confidenciales
6 de junio de 2026 a las 3:05 a. m.
La reforma pensional continúa a la espera de decisiones clave en la Corte Constitucional.
La reforma pensional continúa a la espera de decisiones clave en la Corte Constitucional. Foto: Suministro

El estudio de la reforma pensional de Petro en la Corte Constitucional es totalmente incierto. SEMANA conoció que en el alto tribunal no hay ambiente para el análisis de la iniciativa y la magistrada ponente, Paola Andrea Meneses, no ha radicado ponencia sobre esta ley que fue demandada por la senadora Paloma Valencia por vicios de trámite.

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Tal y como están las cosas, no lo hará hasta que concluya el proceso electoral. O, incluso, hasta después de posesionado el nuevo presidente. Mientras la Corte decide, la campaña de Abelardo de la Espriella le dijo a SEMANA que piensa en una posible contrarreforma, en caso de ganar las elecciones.