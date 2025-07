Gustavo Petro acusó al presidente de la Corte Constitucional de estar detrás de una “estrategia” para hundir la reforma pensional

Gregorio Eljach le respondió a Petro tras pedirle a la Procuraduría que no atemorice a funcionarios: “Me fastidié”

“Yo hablé del magistrado Ibáñez (presidente de la Corte Constitucional) y no quiero dejar ahí una cosa mal hecha. Lo que pasa es que volvieron a discutir el proyecto, no el proyecto, sino a tratar de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma sobre la base de que al subsanar, que ya lo hicimos, no quedó bien subsanado”, dijo Gustavo Petro.