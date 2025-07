Votación de reforma pensional estaría “viciada”: se convocó al Congreso con decisión de la Corte que no tenía firmas de magistrados

Así lo confirmó la segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, quien demostró que el Congreso fue convocado para votar la iniciativa en sesiones extraordinarias con una comunicación de prensa de la Corte Constitucional, pero no con el fallo en firme.

“La prueba reina: con absoluto conocimiento, dolo y mala intención, ellos (el Gobierno) han vuelto a viciar la reforma pensional. Comunicaron un Auto 841 de 2025 que no existe. Ayer, 7/07/2025, me respondió la Corte Constitucional”, anunció.

“A las comunicaciones no se anexó ningún archivo distinto a los oficios CP-n.° 040 y CP-n.° 041 del 27 de junio de 2025. Es de anotar que el auto de Sala Plena n.° 841 del 17 de junio de 2025 se encuentra en trámite de documentación y recolección de firmas”, le expresó la Corte Constitucional a la parlamentaria.

Ella consideró lo sucedido como “gravísimo” porque —a juicio— “convocaron a la Cámara de Representantes a sesiones extraordinarias por medio de un decreto presidencial y una decisión del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, soportada en un comunicado que muestra el resuelve de un auto que, hasta ayer, no había sido firmado por los magistrados que autorizan lo allí escrito".

Según Garrido, “sin firma del auto, la decisión y la actuación de la Corte no están legalizadas, puesto que ni siquiera se ha proferido oficialmente el auto 841 de 2025. No sobra recordar otra ilegalidad: los comunicados no son vinculantes, según lo expresado por la misma Corte en 2013 con el auto 201 y en 2023 con el auto 59″.