El problema es que el presidente esperaba implementarla desde el pasado martes primero de julio y esto no puede hacerse realidad hasta que el alto tribunal efectúe el control posterior para determinar si se subsanó, o no, el vicio de trámite que se presentó en la discusión de abril de 2024 y por el que se ordenó repetir el debate.

Gobierno no tendría plata para bono de $230.000 que dará a los adultos mayores: esto dijo el presidente de Colpensiones

Ese tribunal tiene que efectuar el examen de control posterior a que la Cámara intentara subsanar los vicios de trámite que se encontraron en la discusión de antaño. Empero, el análisis puede ser más largo porque también podrían abrirse los procesos que andaban en curso o, incluso, no se descarta que lleguen nuevas demandas.

“El orden del día no se aprobó por falta de quórum. Sin embargo, fue anunciada y se discutió el proyecto al día siguiente. A mi juicio y de varios congresistas, la Corte no había notificado formalmente su decisión, indispensable para que el Congreso actuara, no se debatieron los nuevos artículos. Se cambiaron unos vicios por otros comprometiendo nuevamente el proceso”, aseguró Juana Carolina Londoño.