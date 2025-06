Reforma pensional: La Cámara acogió el texto del Senado, pero negó discusión de fondo del articulado. ¿Nuevo vicio de trámite?

“No se dio una discusión sobre las proposiciones y creo que la Corte Constitucional tenía ese requisito y no lo hicimos, porque desde el principio no teníamos clara la metodología. No sé cuál será el futuro de la reforma pensional, porque no tuvimos la oportunidad de hacer un debate de fondo y lo único que hicimos fue lo mismo de hace un año”, dijo el representante Juan Carlos Losada.