Gregorio Eljach le respondió a Petro tras pedirle a la Procuraduría que no atemorice a funcionarios: “Me fastidié”

“La Procuraduría impidió la investigación de libre competencia sobre Thomas and Greeg, que viejas amistades políticas no dejen cumplir los deberes públicos de los funcionarios. La Procuraduría no está para atemorizar funcionarios en cumplimiento de su deber, sino para hacer cumplir la Constitución. La facultad de cuidar la libre competencia es una facultad constitucional del presidente de la República y la haré valer. Este Gobierno no está arrodillado a Thomas and Gregg, en cuya junta directiva hay expresidentes y excandidatos presidenciales. Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía dirijan la empresa que hace los cómputos. Enorme burla a la democracia", dijo Petro en su mensaje compartido en X, el pasado martes 8 de julio.