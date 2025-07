“Pueden decirme hasta mico”: Petro lanzó nuevo trino tras su polémica alocución que desató un terremoto político

“Hay que hacer las cuentas de las deudas no pagadas de las 157 EPS que se crearon en el país, desde 1994. Esas deudas no pueden estar en valor corriente: los pesos del año en que se producen, el peso pierde valor; ni un banquero hace eso con nuestras deudas”, expresó el mandatario colombiano en la cuenta de X.

Además, aseguró: “Para saber el valor real de la deuda en el presente, se traen todas las deudas anuales a valor presente, con la tasa nominal de interés anual. Así se sabe en valor de pesos de hoy, no en valor de pesos de ayer, la deuda no pagada por la totalidad de las EPS, y no solo las deudas de las EPS que aún sobreviven”.