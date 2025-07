“Pasó la deuda de 702 mil millones a 2 billones 590 mil. Y ahí me está demandando otra vez, ante los jueces, penalmente, o hasta la Comisión de Acusación, Ese sujeto debería estar en la cárcel, lo cual no es de mi incumbencia, porque eso pertenece a otro poder. Pero pasar de 700 mil millones a 2 billones de pesos casi triplica la deuda”, insistió el mandatario en su alocución.

La diseñadora de modas había expresado que no ha dormido en la Casa de Nariño porque “asustan de noche y no me gusta”. En una entrevista con SEMANA, aseguró que el lugar donde ocurren los “sustos” es exactamente en el pasillo donde están las fotografías de los presidentes que ha tenido Colombia y que en las noches es cuando más cosas extrañas ocurren.