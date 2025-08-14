Suscribirse

Nación

Polarización y lenguaje de odio: las principales preocupaciones de los aspirantes a la Corte Constitucional

Durante la mañana de este jueves 14 de agosto, los aspirantes que siguen en la carrera para ese cargo se presentaron ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 5:16 p. m.
La Sala Plena de la Corte Suprema en la primera rendición de cuentas de Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía General.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. | Foto: La Sala Plena de la Corte Suprema en la primera rendición de cuentas de Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía General.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escuchó a los 14 aspirantes que siguen en la carrera para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien acaba su periodo en la Corte Constitucional en el mes de septiembre. Los discursos estuvieron dirigidos a un preocupante panorama: la polarización y el lenguaje de odio que se ha venido tomando el país.

De hecho, en medio del entierro al senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe, asesinado tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio, salió a flor de piel la división y los mensajes de odio tanto en las redes sociales como en las calles colombianas.

Por eso, la mayoría de los 14 aspirantes que se presentaron a la Sala Plena de la Corte Suprema, destacaron en su presentación que la Constitucional debe ser garantía en medio de la polarización y actuar con control en medio de la presión y los mensajes catastróficos que se han generado contra la justicia.

El exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien sacó la mayoría de votos durante la última de selección de precandidatos, manifestó durante su presentación que ante la “fragmentación del debate público”, la Corte Constitucional debe consolidarse como “baluarte de garantía”.

Por su parte, la magistrada del Tribunal de Tuluá, Patricia Balanta, manifestó que el “juez constitucional debe llegar a juzgar con equilibrio superior, en punto de aceptar el estudio de nuestra realidad que se gestiona reflexivamente, controlando toda presión, omitiendo mensajes catastróficos y argumento bajo el cauce deliberativo de nuestras diferencias”.

El magistrado del Tribunal de Bogotá, Pedro Oriol, quien ha sido uno de los favoritos en las votaciones dentro de la Corte Suprema, también manifestó: “La diversidad ideológica que caracteriza a nuestra sociedad, no representan una amenaza para la democracia, sino su mayor fortaleza”.

La abogada Floralba Padrón, quien también ha sonado para llegar a la terna fue más allá y se refirió a “las amplias facultades del poder presidencial pueden conducir a concentrar el poder, si el Congreso no limita esos excesos, le corresponde a la Corte Constitucional ser el bastión del principio de la separación de poderes”.

Ahora los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se quedan con la tarea de elegir a los aspirantes que llegarán al Senado de la República, para que elijan al nuevo magistrado que completara los tres cambios previstos este año en la Corte Constitucional.

Corte ConstitucionalCorte Suprema de JusticiaConsejo de EstadocongresoSenadopresidencia

