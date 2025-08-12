Confidenciales
Corte Suprema entró en la recta final para conformar terna de la Corte Constitucional
La Sala Plena escuchará a los 14 preseleccionados que quedaron para definir la terna.
Este jueves, 14 de agosto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escuchará a los 14 candidatos preseleccionados para conformar la terna que definirá al próximo magistrado de la Corte Constitucional.
Entre los aspirantes, con mayores posibilidades, figuran el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Pedro Oriol Avella; el exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo; y la abogada María Patricia Balanta Medina, quien sería cercana a la vicepresidenta Francia Márquez.
Sin embargo, este martes, 12 de agosto, se conoció que dentro del alto tribunal habría reparos frente a la eventual postulación de uno de los más opcionados tras unas denuncias por presunto prevaricato y otras por presuntos delitos contra la administración pública. Eso les genera a algunos un poco de inquietud.
Por esa razón, las hojas de vida serán revisadas minuciosamente para determinar si esta situación podría convertirse en un impedimento para incluir al aspirante en la terna o si, por el contrario, no hay problema alguno. Esa situación se resolvería haciendo las consultas pertinentes.
Esta conformación de la terna ha generado bastante expectativa porque la Corte Constitucional tiene en su agenda, entre otras cosas, el estudio de demandas contra la reforma laboral y la reforma pensional.
También se confirmó que la exfiscal Viviane Morales, incluida inicialmente en la lista de 15 preseleccionados, decidió declinar su aspiración.
En esta carrera para llegar a la Corte Constitucional también están:
- Juan Jacobo Calderón Villegas
- Carlos Camargo
- Jaime Humberto Tobar
- María Patricia Balanta
- Pedro Oriol Avella
- Floralba Padrón
- Juan Pablo Suárez
- Andrés Mutis
- Isduar Tobo
- Gloria Patricia Lopera
- Juan Carlos Arias
- Neyla Fernanda Martínez
- Gonzalo Andrés Ramírez
- Jeofrey Alonso Troncoso.