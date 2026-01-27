El Gobierno de Gustavo Petro salió en defensa de la inédita creación de nuevos cargos dentro de la estructura del Estado a días de que empiece a operar la ley de garantías que impide hacer esa movida en plena época electoral.

Son varias las carteras con movidas en su planta diplomática. Por un lado, el Ministerio del Trabajo creó mil puestos; entre tanto, en el despacho del Interior, el ministro Armando Benedetti firmó un decreto que crea 6.870 vacantes dentro de la Unidad Nacional de Protección.

Sumado a esas dos movidas, en el Dapre alrededor de 140 personas salieron de sus cargos al ser declaradas como insubsistentes, mientras que en la Cancillería los sindicatos hablan de un centenar de auxiliares administrativos declarados como insubsistentes. Esa decisión permite contratar nuevos perfiles esta misma semana, antes de que comience la operación de la norma.

El calvario de los pacientes de Nueva EPS para conseguir atención: “Esta angustia enferma más”

Sin embargo, el Gobierno Nacional niega que esas movidas estén persiguiendo intereses políticos y señala que responden a la incorporación de cargos en la planta interna de roles que antes se subcontrataban.

Ese fue, justamente, el argumento que expuso el ministro Benedetti sobre el caso de la UNP. “Para los creativos y espontáneos: no ha habido ningún aumento en la planta de la UNP. Antes estaban tercerizados; hoy van a ser parte de la planta. Primero, eso da más estabilidad a los trabajadores, y segundo, nos ahorramos la plata que se paga por la tercerización. Acepto excusas”, expresó el ministro.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que los nuevos roles en su cartera ejercerán la función de inspectores de trabajo para cumplir con criterios técnicos internacionales en materia laboral. “Por eso es falso que se vayan a contratar 1.141 personas antes de las restricciones electorales. La desinformación busca debilitar la inspección laboral que el Ministerio de las y los Trabajadores adelanta de forma masiva y sorpresiva en todo el país, impedir sanciones a los incumplimientos y desconocer el aumento del 23 % del salario vital”, expresó Sanguino.

Pero los funcionarios sindicalizados alertan sobre las graves implicaciones internas que suscitarían esas medidas. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) le está pidiendo explicaciones a la Cancillería sobre sus movidas en la planta de personal y afirma que la salida de esos auxiliares administrativos genera más carga para aquellos funcionarios que consiguieron quedarse en los consulados.

Armando Benedetti firmó decretos que amplían la planta de personal de la UNP en plena época electoral

Entretanto, los sindicalizados de la UNP aseguraron que esos nuevos puestos le estarían dando al Gobierno el poder de elegir a dedo quiénes serán las personas encargadas de custodiar a los protegidos del país.

Las amplias contrataciones no terminan ahí. La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, denunció que Colpensiones tiene contratada una empresa para manejar los procesos de selección de su personal, convocatorias que se estarían manejando a dedo.

El responsable de esas jugadas es un operador privado llamado Falcon VI S.A.S. que habría firmado un contrato bajo la modalidad de invitación a un solo proponente con el objetivo de “realizar los procesos de selección externa y las actividades inherentes al proceso de promoción interna a efectos de proveer los cargos vacantes de la planta de personal”. Ese mecanismo sirvió para crear 800 nuevos cargos.