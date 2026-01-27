Política

“Creativos y espontáneos”: Gobierno Petro justificó creación de nuevos cargos en plena época electoral

Los ministros del Interior y del Trabajo firmaron decretos que crean nuevas plazas internas. No son las únicas movidas que ha efectuado el Ejecutivo.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 11:55 a. m.
Ministro del Interior, Armando Benedetti; ministro de Trabajo, Antonio Sanguino
Ministro del Interior, Armando Benedetti; ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Gobierno de Gustavo Petro salió en defensa de la inédita creación de nuevos cargos dentro de la estructura del Estado a días de que empiece a operar la ley de garantías que impide hacer esa movida en plena época electoral.

Son varias las carteras con movidas en su planta diplomática. Por un lado, el Ministerio del Trabajo creó mil puestos; entre tanto, en el despacho del Interior, el ministro Armando Benedetti firmó un decreto que crea 6.870 vacantes dentro de la Unidad Nacional de Protección.

Sumado a esas dos movidas, en el Dapre alrededor de 140 personas salieron de sus cargos al ser declaradas como insubsistentes, mientras que en la Cancillería los sindicatos hablan de un centenar de auxiliares administrativos declarados como insubsistentes. Esa decisión permite contratar nuevos perfiles esta misma semana, antes de que comience la operación de la norma.

El calvario de los pacientes de Nueva EPS para conseguir atención: “Esta angustia enferma más”

Sin embargo, el Gobierno Nacional niega que esas movidas estén persiguiendo intereses políticos y señala que responden a la incorporación de cargos en la planta interna de roles que antes se subcontrataban.

Política

Gustavo Petro le habría pedido a Armando Benedetti salir del Gobierno para reforzar la campaña de Iván Cepeda, ¿dará un paso al costado?

Política

Reveladores testimonios de despidos en el Dapre: “Con lista en mano y foto estaban decidiendo quién se iba y quién se quedaba”

Política

Sigue escándalo por contrataciones del Gobierno Petro: Colpensiones creó 800 cargos tercerizados a través de una empresa privada

Política

“Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia”: demoledor artículo de la reconocida revista ‘British Medical Journal’

Política

Pleito por consulado de Colombia en Bilbao: Cancillería no acata fallo de tutela que ordena reintegrar al excónsul Edgar Rojas

Política

Armando Benedetti enciende polémica: “Si hubiera reelección, Petro gana otra vez”

Política

Terremoto político en las consultas: el ingreso y la salida de contrincantes pone a tambalear el tablero electoral del próximo 8 de marzo

Política

Armando Benedetti firmó decretos que amplían la planta de personal de la UNP en plena época electoral

Política

Armando Benedetti respondió alerta de la MOE sobre riesgos para las elecciones de 2026, por la situación de Venezuela

Política

Ministerio del Interior, CNE, Procuraduría y otras entidades se reunieron de cara a las elecciones de 2026

Ese fue, justamente, el argumento que expuso el ministro Benedetti sobre el caso de la UNP. “Para los creativos y espontáneos: no ha habido ningún aumento en la planta de la UNP. Antes estaban tercerizados; hoy van a ser parte de la planta. Primero, eso da más estabilidad a los trabajadores, y segundo, nos ahorramos la plata que se paga por la tercerización. Acepto excusas”, expresó el ministro.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que los nuevos roles en su cartera ejercerán la función de inspectores de trabajo para cumplir con criterios técnicos internacionales en materia laboral. “Por eso es falso que se vayan a contratar 1.141 personas antes de las restricciones electorales. La desinformación busca debilitar la inspección laboral que el Ministerio de las y los Trabajadores adelanta de forma masiva y sorpresiva en todo el país, impedir sanciones a los incumplimientos y desconocer el aumento del 23 % del salario vital”, expresó Sanguino.

Pero los funcionarios sindicalizados alertan sobre las graves implicaciones internas que suscitarían esas medidas. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) le está pidiendo explicaciones a la Cancillería sobre sus movidas en la planta de personal y afirma que la salida de esos auxiliares administrativos genera más carga para aquellos funcionarios que consiguieron quedarse en los consulados.

Armando Benedetti firmó decretos que amplían la planta de personal de la UNP en plena época electoral

Entretanto, los sindicalizados de la UNP aseguraron que esos nuevos puestos le estarían dando al Gobierno el poder de elegir a dedo quiénes serán las personas encargadas de custodiar a los protegidos del país.

Las amplias contrataciones no terminan ahí. La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, denunció que Colpensiones tiene contratada una empresa para manejar los procesos de selección de su personal, convocatorias que se estarían manejando a dedo.

El responsable de esas jugadas es un operador privado llamado Falcon VI S.A.S. que habría firmado un contrato bajo la modalidad de invitación a un solo proponente con el objetivo de “realizar los procesos de selección externa y las actividades inherentes al proceso de promoción interna a efectos de proveer los cargos vacantes de la planta de personal”. Ese mecanismo sirvió para crear 800 nuevos cargos.

