Más de 50 viviendas afectadas por fuerte oleaje en Santa Verónica, Atlántico: este es el panorama

Las autoridades se encuentran monitoreando la situación.

Gabriel Salazar López

4 de febrero de 2026, 2:52 p. m.
Panorámica de Santa Verónica.
Panorámica de Santa Verónica. Foto: API

En el Atlántico se registraron varias emergencias por cuenta de las fuertes lluvias, pero también por el oleaje que alcanzó una altura mayor a los cuatro metros, lo que mantiene a las autoridades en máxima alerta. En Santa Verónica, Villa Santa Verónica y Salinas del Rey, fueron más de 50 viviendas las que terminaron con afectaciones por cuenta de las olas.

Alberto Cianci, propietario de un inmueble en Santa Verónica, advirtió en diálogo con Caracol Radio Barranquilla que en algunos sectores la situación es bastante compleja.

“Prácticamente hay unas cabañas que ya quedaron en el aire. Gracias a los espolones que viene trabajando la Gobernación del Atlántico, en meses anteriores se logró contener el fuerte oleaje y evitar daños mayores que incluso pudieron haber hecho desaparecer el pueblo”, señaló.

Asimismo, este habitante de la zona en emergencia precisó que es necesario que las autoridades puedan mantener la vigilancia estricta en medio de esta situación que obligó a suspender deportes náuticos y otras actividades en el mar.

Lluvias, inundaciones y oleaje: Ideam advierte múltiples riesgos climáticos para este miércoles, 4 de febrero

Las autoridades han señalado que es necesario acatar las siguientes recomendaciones:

  • Evita transitar por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.
  • No arrojes basura a canales, arroyos o desagües, para prevenir taponamientos
  • Esté atento a señales de deslizamiento como grietas, inclinación de árboles o postes.
  • Evita realizar excavaciones, cortes de terreno o construcciones sin autorización.
  • Evita transitar por calles inundadas o cruzar corrientes de agua
  • Asegura los objetos que puedan desprenderse por efectos del viento y de la lluvia.
  • Asegura vitrinas, avisos y estructuras externas.
  • Cualquier situación de emergencia que llegue a presentarse debe ser reportada a la línea 123.

En Barranquilla también se han presentado situaciones como la caída de al menos 20 árboles que dejaron a una mujer lesionada que tuvo que ser trasladada hasta un centro asistencial cercano.

Lluvias en Barranquilla: se reportan emergencias por temporada invernal

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este es el panorama del clima en las principales ciudades de Colombia:

  • Barranquilla: cielo entre ligero a parcialmente nublado, con posibles lloviznas durante la tarde. (T. máx.: 32 °C).
  • Cartagena: cielo entre ligero a parcialmente nublado, con posibles lloviznas durante la tarde. (T. máx.: 31 °C).
  • Medellín: En gran parte de la jornada se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde. (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Cielo mayormente nublado. Posibles lloviznas esporádicas en horas de la mañana. Para la tarde y noche, con predominio de tiempo seco (T. máx.: 21 °C).
  • Bucaramanga: Se prevé cielo mayormente nublado, predominando el tiempo seco. (T. máx.: 27 °C).
  • Cali: Durante el transcurso del día se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras y moderadas durante la mañana y en la tarde. (T. máx.: 29 °C).

Santa Verónica es considerado destino turístico del Atlántico durante fin de año por sus playas.

Más de 50 viviendas afectadas por fuerte oleaje en Santa Verónica, Atlántico: este es el panorama

