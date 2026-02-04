Regionales

Lluvias, inundaciones y oleaje: Ideam advierte múltiples riesgos climáticos para este miércoles, 4 de febrero

Son más de 600 municipios en alerta por deslizamientos, incendios e inundaciones en Colombia.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

4 de febrero de 2026, 12:54 p. m.
El clima en Colombia tendrá algunas variaciones en las diferentes regiones.
El clima en Colombia tendrá algunas variaciones en las diferentes regiones. Foto: Montaje: El País

Este miércoles, 4 de febrero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer un nuevo informe en el que expuso los pronósticos y las alertas hidrometeorológicas que encienden las alarmas en gran parte de las regiones de Colombia.

Son 636 municipios los que se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos, de los cuales 142 están en alerta roja, el nivel más alto de riesgo.

“En total, 636 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífico, Caribe, Orinoquía y Amazonía, de los cuales 142 municipios se encuentran en alerta roja”, señaló la entidad.

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.
Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba. Foto: UNGRD

Asimismo, dieron a conocer que especialmente los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó, Huila y Santander son los más afectados por esta amenaza. En el documento hay unas alertas hidrológicas por inundaciones y crecientes súbitas en varias cuencas del país.

Por ejemplo, Magdalena-Cauca reporta 15 alertas rojas, mientras que en la región Caribe hay 19 alertas rojas activas. En el Pacífico, el Ideam asegura que existen siete alertas rojas.

“Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas se presentan en las áreas hidrográficas Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas, con decenas de municipios en niveles naranja y rojo”, precisaron.

En todo este escenario hay alertas meteomarinas, incluyendo el mar Caribe, donde hay alerta naranja por los fuertes vientos y el aumento en el oleaje, pero también la alerta amarilla por el tiempo de lluvia. En el océano Pacífico colombiano, el Ideam advierte condiciones similares, con aumento en la altura del oleaje y lluvias persistentes.

“Se mantiene alerta naranja por incremento de la altura del oleaje y la velocidad del viento a lo largo de la cuenca Pacífica”, advierte el documento.

La heroica acción del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, para salvar a un hombre de morir arrastrado por las fuertes corrientes

Desde el Ideam reiteraron el llamado a las autoridades locales y organismos de socorro con el fin de poder mantener activos los planes en caso de que se llegue a registrar cualquier situación de alarma, pues la inestabilidad climática se mantiene en varias zonas del territorio nacional. En el Caribe y la Orinoquía esperan tiempos mayormente secos.

  • Barranquilla: cielo entre ligero a parcialmente nublado, con posibles lloviznas durante la tarde. (T. máx.: 32 °C).
  • Cartagena: cielo entre ligero a parcialmente nublado, con posibles lloviznas durante la tarde. (T. máx.: 31 °C).
  • Medellín: en gran parte de la jornada se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde. (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: cielo mayormente nublado. Posibles lloviznas esporádicas en horas de la mañana. Para la tarde y noche, con predominio de tiempo seco (T. máx.: 21 °C).
  • Bucaramanga: se prevé cielo mayormente nublado, predominando el tiempo seco. (T. máx.: 27 °C).
  • Cali: durante el transcurso del día se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras y moderadas durante la mañana y en la tarde. (T. máx.: 29 °C).

Noticias Destacadas