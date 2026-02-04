La heroica acción del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, para salvar a un hombre de morir arrastrado por las fuertes corrientes

En Córdoba, las emergencias por las fuertes lluvias no se detienen. En un video quedó registrado el momento exacto en el que el gobernador Erasmo Zuleta, junto con su equipo de seguridad, logró rescatar a un motociclista en Montelíbano que era arrastrado por una fuerte corriente.

La filmación muestra cómo el hombre estaba aferrado a su motocicleta colocando su vida en riesgo. El mandatario y su equipo, por medio de una cadena humana y con una cuerda de vida, lograron sacarlo del caudal.

En medio del rescate, el hombre precisaba que no quería perder su motocicleta, por lo que el mismo gobernador le dijo que la dejara ir, que él le regalaba una, pero que primero estaba su vida.

El medio de comunicación RCP Noticias 24 difundió en su red social X un video en el que se escucha a Zuleta contando detalles de lo que había sucedido y en el que aseguraba que con una navaja cortó el cinturón de seguridad de su vehículo para ayudar a esta persona.

En el departamento de Córdoba, las autoridades se encuentran en máxima alerta frente a las situaciones invernales que se han registrado durante los últimos días, pues hay varias poblaciones con grandes afectaciones.

El llamado que hacen las autoridades es para que las comunidades puedan acatar las recomendaciones y así poder evitar tragedias o situaciones que lamentar.

Invierno atípico deja miles de fincas inundadas en Córdoba y en el norte de Urabá

Entretanto, Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, señaló que se encuentran monitoreando los niveles del río Sinú, donde prohibieron la navegación hasta nueva orden.

“Aunque el río ha traído mucha agua, el nivel se ha mantenido estable durante la noche, incluso con caudales superiores a 2.000 m³ por segundo. Seguimos monitoreando”, dijo el mandatario por su cuenta de X.

Córdoba, en alerta máxima: lluvias e inundaciones llevan al departamento a la calamidad pública

Kerguelén también dio a conocer una lista de los barrios que pueden terminar inundados en una situación extrema: