La heroica acción del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, para salvar a un hombre de morir arrastrado por las fuertes corrientes

En Córdoba, las emergencias por las fuertes lluvias no se detienen. En un video quedó registrado el momento exacto en el que el gobernador Erasmo Zuleta, junto con su equipo de seguridad, logró rescatar a un motociclista en Montelíbano que era arrastrado por una fuerte corriente.
La filmación muestra cómo el hombre estaba aferrado a su motocicleta colocando su vida en riesgo. El mandatario y su equipo, por medio de una cadena humana y con una cuerda de vida, lograron sacarlo del caudal.
La heroica acción del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y su equipo de seguridad para salvar a un hombre de morir arrastrado por las fuertes corrientes. Así fue el rescate. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/zdikjhkJ3a— Revista Semana (@RevistaSemana) February 4, 2026
En medio del rescate, el hombre precisaba que no quería perder su motocicleta, por lo que el mismo gobernador le dijo que la dejara ir, que él le regalaba una, pero que primero estaba su vida.
El medio de comunicación RCP Noticias 24 difundió en su red social X un video en el que se escucha a Zuleta contando detalles de lo que había sucedido y en el que aseguraba que con una navaja cortó el cinturón de seguridad de su vehículo para ayudar a esta persona.
#Tecontamos 🗣️Al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, le tocó bajarse de la camioneta con sus escoltas para rescatar a un hombre de 28 años que era arrastrado por una corriente en #Montelibano. Después de un desesperado regaño ¡Suéltala Nojoda! el hombre tuvo que soltar la moto. pic.twitter.com/NRKHdjfC03— RPC 24 Noticias (@rpcradiolorica) February 4, 2026
En el departamento de Córdoba, las autoridades se encuentran en máxima alerta frente a las situaciones invernales que se han registrado durante los últimos días, pues hay varias poblaciones con grandes afectaciones.
El llamado que hacen las autoridades es para que las comunidades puedan acatar las recomendaciones y así poder evitar tragedias o situaciones que lamentar.
#Reporte de la situación actual del frente frío que ocasiona lluvias en varias subregiones del departamento por parte de la autoridad ambiental @CorporacionCVS, que viene monitoreando la evolución del evento climático.— Gobernación de Córdoba (@GobCordoba_) February 3, 2026
Albeiro Arrieta, del área técnica de la corporación. pic.twitter.com/z7188NtYhq
Entretanto, Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, señaló que se encuentran monitoreando los niveles del río Sinú, donde prohibieron la navegación hasta nueva orden.
“Aunque el río ha traído mucha agua, el nivel se ha mantenido estable durante la noche, incluso con caudales superiores a 2.000 m³ por segundo. Seguimos monitoreando”, dijo el mandatario por su cuenta de X.
Nivel del río – seguimiento— Hugo F. Kerguelen G. (@kerguelenhugo) February 4, 2026
18:30 → 5,52 m
19:30 → 5,52 m
20:00 → 5,54 m
20:30 → 5,54 m
21:00 → 5,54 m
22:00 → 5,54 m
23:00 → 5,56 m
00:00 → 5,58 m
01:00 → 5,58 m
02:00 → 5,56 m
03:00 → 5,58 m
04:00 → 5,58 m
05:00 → 5,58 m
En palabras simples:
Aunque el río ha…
Kerguelén también dio a conocer una lista de los barrios que pueden terminar inundados en una situación extrema:
- Puente 1
- Juan XXIII
- Santa Fe
- Zarabanda
- Franja paralela del centro y margen izquierda del centro de la Ronda
- Zona céntrica y Sucre
- Barrio La Esperanza
- Barrio Nariño
- Barrio Sucre
- Barrio El Carmen
- Una parte de Laureles
- Un sector de Montería Moderna.