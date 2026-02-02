Nación

Córdoba, en alerta máxima: lluvias e inundaciones llevan al departamento a la calamidad pública

Entre 15 y 17 de los 30 municipios del departamento han resultado impactados por las fuertes lluvias.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

3 de febrero de 2026, 12:09 a. m.
Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba
Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el departamento de Córdoba llevaron a la Gobernación a decretar la calamidad pública, una medida extraordinaria que busca atender la emergencia provocada por inundaciones en varios municipios del territorio.

Debido a las condiciones climáticas, entre 15 y 17 de los 30 municipios del departamento han resultado impactados, lo que equivale a cerca del 50 % del total, y la cifra de personas damnificadas ya supera las 13.000.

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

La decisión fue adoptada luego de una evaluación técnica realizada por las entidades competentes y presentada ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. De acuerdo con lo explicado por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, los reportes de organismos como la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la empresa Urrá sustentaron la recomendación de decretar la calamidad pública para responder a la emergencia que atraviesa el departamento.

Fuertes lluvias en el Caribe colombiano: estas son las emergencias que se han presentado por el frente frío

Las lluvias han provocado inundaciones en distintos puntos del departamento, una situación que ha dejado a más de 13.000 personas damnificadas en al menos 15 municipios de Córdoba. La Gobernación advirtió que se trata de una emergencia de gran magnitud que mantiene a comunidades enteras en situación de riesgo.

Nación

La ancheta de café, de Sustitución de Cultivos, que le lleva el presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump

Nación

Impresionantes imágenes de crímenes de delincuentes venezolanos cerca de Bogotá. Amenazan con homicidios en video

Nación

Combates con el Ejército en Caquetá dejan tres muertos de las disidencias de alias Calarcá

Bogotá

Manifestaciones martes 3 de febrero del 2026: horarios, puntos de concentración y razones de la marcha

Cúcuta

Avanza investigación del accidente aéreo de Satena en la ruta Cúcuta–Ocaña que dejó 15 muertos

Nación

Caribe colombiano, en alerta por fuertes oleajes causados por frente frío: en Cartagena prohibieron entrar a las playas

Bogotá

Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

Nación

Creciente súbita en Tuluá dejó tragedia: madre y sus dos hijas murieron arrastradas por una quebrada

Nación

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas y señaló cuándo dejará de llover en Colombia

Vehículos

¿Qué hacer si su carro quedó en medio de una inundación? Cinco pasos clave para cuidar su vida y la del vehículo

Durante su intervención, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara explicó que la recomendación de decretar la calamidad pública surgió tras analizar los reportes técnicos de las afectaciones en los últimos días. La prioridad de las autoridades es, según él, “seguir haciendo las acciones efectivas que nos permitan salvar la vida de los cordobeses que hoy están en riesgo”, en medio de la emergencia que enfrenta el departamento.

Emergencias en La Mesa, Cundinamarca, por fuertes lluvias: la mamá de una periodista terminó sin vida

Con la declaratoria de calamidad pública, la Gobernación de Córdoba anunció que avanzará en la atención de la emergencia de manera articulada con las alcaldías municipales y con el acompañamiento de entidades del orden nacional, con el objetivo de responder a las afectaciones provocadas por las lluvias y las inundaciones en el territorio.

Uno de los ejes de la respuesta institucional anunciada por la Gobernación de Córdoba es la activación de rutas de atención humanitaria. De acuerdo con la información entregada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, se pondrá en marcha la entrega de ayudas que incluyen asistencia sanitaria, alimentos, elementos de cocina, artículos de aseo y soluciones de alojamiento, con el fin de atender a las familias afectadas por la emergencia.

Más de Nación

Semana por Colombia Montería y Córdoba

Córdoba, en alerta máxima: lluvias e inundaciones llevan al departamento a la calamidad pública

Regalo enviado al Presidente Donald Trump

La ancheta de café, de Sustitución de Cultivos, que le lleva el presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump

Cámaras de seguridad registraron los crímenes de la banda de Satanás en Bogotá y Soacha

Impresionantes imágenes de crímenes de delincuentes venezolanos cerca de Bogotá. Amenazan con homicidios en video

Soldados movilizan el cuerpo de uno de los disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Combates con el Ejército en Caquetá dejan tres muertos de las disidencias de alias Calarcá

Las razones de la movilización reúnen varios elementos expuestos por los mandatarios de ambos países.

Manifestaciones martes 3 de febrero del 2026: horarios, puntos de concentración y razones de la marcha

La avioneta de Satena accidentada.

Avanza investigación del accidente aéreo de Satena en la ruta Cúcuta–Ocaña que dejó 15 muertos

Cierran las playas en Cartagena por condiciones meteorológicas.

Caribe colombiano, en alerta por fuertes oleajes causados por frente frío: en Cartagena prohibieron entrar a las playas

El hombre fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

Los hechos sucedieron al sur de la ciudad.

Lanzan artefacto explosivo contra la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla; se habla de varios heridos

Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %.

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

Noticias Destacadas