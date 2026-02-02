Córdoba, en alerta máxima: lluvias e inundaciones llevan al departamento a la calamidad pública

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el departamento de Córdoba llevaron a la Gobernación a decretar la calamidad pública, una medida extraordinaria que busca atender la emergencia provocada por inundaciones en varios municipios del territorio.

Debido a las condiciones climáticas, entre 15 y 17 de los 30 municipios del departamento han resultado impactados, lo que equivale a cerca del 50 % del total, y la cifra de personas damnificadas ya supera las 13.000.

La decisión fue adoptada luego de una evaluación técnica realizada por las entidades competentes y presentada ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. De acuerdo con lo explicado por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, los reportes de organismos como la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la empresa Urrá sustentaron la recomendación de decretar la calamidad pública para responder a la emergencia que atraviesa el departamento.

Las lluvias han provocado inundaciones en distintos puntos del departamento, una situación que ha dejado a más de 13.000 personas damnificadas en al menos 15 municipios de Córdoba. La Gobernación advirtió que se trata de una emergencia de gran magnitud que mantiene a comunidades enteras en situación de riesgo.

Durante su intervención, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara explicó que la recomendación de decretar la calamidad pública surgió tras analizar los reportes técnicos de las afectaciones en los últimos días. La prioridad de las autoridades es, según él, “seguir haciendo las acciones efectivas que nos permitan salvar la vida de los cordobeses que hoy están en riesgo”, en medio de la emergencia que enfrenta el departamento.

Con la declaratoria de calamidad pública, la Gobernación de Córdoba anunció que avanzará en la atención de la emergencia de manera articulada con las alcaldías municipales y con el acompañamiento de entidades del orden nacional, con el objetivo de responder a las afectaciones provocadas por las lluvias y las inundaciones en el territorio.

Uno de los ejes de la respuesta institucional anunciada por la Gobernación de Córdoba es la activación de rutas de atención humanitaria. De acuerdo con la información entregada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, se pondrá en marcha la entrega de ayudas que incluyen asistencia sanitaria, alimentos, elementos de cocina, artículos de aseo y soluciones de alojamiento, con el fin de atender a las familias afectadas por la emergencia.